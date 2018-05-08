Уникальное светотехническое шоу покажут посетителям макета Москвы на ВДНХ 9 мая

В День Победы для посетителей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ в столице покажут уникальное светотехническое шоу, построенное на контрасте, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы

Только один день — 9 мая — посетители павильона «Макет Москвы» на ВДНХ смогут посмотреть уникальное светотехническое шоу, посвященное празднику Великой Победы.

«Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 года. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственный светлым пятном на макете останется Кремль», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин

Он отметил, что стихи и песни военных лет будут символизировать долгий путь к Победе, а макет в это время будет попеременно находиться то во власти света, то во власти тьмы. Весть о Победе город встретит волнами света и знаменитой песней «День Победы». А затем на макете отразятся вспышки праздничного салюта.

Руководитель департамента уточнил, что продолжительность светотехнического шоу составит около 4 минут. Оно будет демонстрироваться в начале каждого часа с 12:00 до 18:00.

В дальнейшем светотехническое шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.

На сегодняшний день в павильоне «Макет Москвы» демонстрируется три светотехнических шоу: «Мегаполис Москва» (в 12:00, 16:00 и 18:00), «Времена года» (в 13:00 и 15:00) и «Архитектурные стили Москвы» (в 14:00 и 17:00).

Центр градостроительного развития города Москвы, основной частью которого стал макет центральной части столицы, был открыт на Сиреневой аллее ВДНХ в конце сентября 2017 года.

На данный момент площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.

Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.