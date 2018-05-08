Урожай 2018: Украина сбросит русский хлеб на мировую обочину

На конец апреля наша страна, по данным ФТС, экспортировала 43,2 млн тонн зерна, или на 42% больше, чем за сельхозгод 2016/2017, когда удалось продать 30 млн 373 тыс. тонн. На первый взгляд, это перечеркивает негативные прошлогодние прогнозы западных экспертов, что Россия в 2017/2018 сельхозгоду не сможет реализовать свой экспортный потенциал. Отметим, что кроме роста продаж иностранным потребителям пшеницы на 43%, в два раза больше было отгружено ячменя — 4,8 млн тонн. По кукурузе динамика скромнее: + 6%. Однако внутренние запасы зерна остаются на очень высоком уровне, то есть на 16% больше, чем годом ранее — примерно 32 млн тонн.

Такой рост продаж, безусловно, сопровождался жесткой конкурентной борьбой. Это только кажется, что сбрось цену и экспорт автоматически увеличится. Конечно, девальвация рубля помогла, тем не менее, нашим зернотрейдерам приходилось доказывать, что они надежные поставщики продукта, чье качество соответствует сертификатам и национальным стандартам потребителя.

В конце 2017 года торговая группа US Wheat Associates, крупнейший в мире экспортер пшеницы, объявила о закрытии своего офиса в Египте Франция в 2017/2018 сельхозгоду из-за неурожая была вынуждена почти вдвое сократить экспорт пшеницы, что позволило России начать продажи зерна на традиционных французских рынках, прежде всего в Сенегале Марокко . Более того, даже Мексика , подбрюшье Америки, купила около 100 тыс. тонн русской пшеницы, что было воспринято в США чуть ли как не национальное унижение.

Сегодня Россия контролирует 22% мирового рынка пшеницы, тогда как Евросоюз и США — 14% и 13% соответственно. К такому выводу пришло Министерство сельского хозяйства США, которое считает, что Россия и в дальнейшем будет стремиться увеличить свое влияние на международном продовольственном рынке. В частности, американские чиновники с озабоченностью восприняли новость, что Минсельхоз РФ считает, что «абсолютно реально восстановить не менее десяти миллионов гектаров».

Вашингтон, возможно, и рад был бы переломить ситуацию, например, введя под надуманными предлогами санкции против российского сельского хозяйства, но глобальные изменения климата сильно бьют по заокеанским амбициям. По сообщению Минсельхоза США, на юго-западе Канзаса и в северо-западной части Оклахомы потенциал урожайности озимой пшеницы в 2018/2019 сельхозгоду примерно вдвое меньше, чем год назад. Между тем Канзас — это первый, а Оклахома — пятый по величине производители этой культуры в США. В целом, американские фермеры в нынешнем сезоне засеяли под пшеницу наименьшее количество гектаров за последние сто лет.

Еще хуже ситуация в Австралии , в четвертом по величине в мире экспортере пшеницы: фермеры буквально бросали зерно в раскаленную пыль, моля небеса о дождях. В прошлом 2017/2018 сельхозгоду, по данным Австралийского бюро сельского хозяйства, экономики ресурсов и сельских наук, производство пшеницы сократилось до 21,2 млн тонн с максимального уровня в 35,13 млн тонн. Тяжелые климатические условия нынешнего сезона угрожают «зеленому континенту» еще одним антирекордом.

Так, в Западной Австралии, на долю которой приходится более 40% национального урожая пшеницы, в марте и апреле выпало только 27% от среднего количества осадков, хотя влажность почвы находится на пятилетнем минимуме. Прогнозы погоды на май и июнь неутешительны: жара и суховей. Климатические изменения превращают «зленный континент» в пустыню.

В свою очередь, резкое падение пшеничного экспорта из Австралии открывает для России и Украины рынок Индонезии , второго по объему импортера в мире, и Японии , покупателя № 5. «Пшеница из России и Украины не только дешевле, но её качество улучшается год за годом», — со ссылкой на австралийских менеджеров пишет Reuters

А в Канаде ненормальными темпами растет стоимость сельхозугодий под производство пшеницы. По данным местной ассоциации латифундистов, в 2017 году земля подорожала на 8,4%, в 2016 году — на 7,9% и 2015 году на — 10,1%. Особенно высок спрос в провинциях Манитоба и Альберта, которые, к слову, по климату соответствуют Ростовской области . Именно на этой широте формируются лучшие условия для зерноводства. Рост цен на землю автоматически означает удорожание конечной сельхозпродукции.

Что касается России, озимые, состояние которых во многом предопределяет 70% общего производства пшеницы, оцениваются, по данным Минсельхоза РФ, «в отличном и хорошем состоянии» на площади 15,8 млн га, или 95,6% от показателя 2017 года. По разным оценкам, в этом году в нашей стране может быть собранно от 100 млн до 127 млн тонн, хотя окончательную цифру «выведут» в небесной канцелярии.

В любом случае, с учетом больших переходящих остатков не совсем ясно, чего ждать российским фермерам. Многие из них столкнулись в прошлом году с тяжелейшей проблемой сбыта и нечестной конкуренцией со стороны влиятельных латифундистов. Большой урожай 2018, как ни странно, может окончательно обрушить внутренние цены, раздавив мелкие крестьянские хозяйства. Ибо текущий опыт показывает, что логистические мощности, особенно черноморские, не отвечают потребностям национальных сельхозпроизводителей. Заявленный объем экспорта зерна на уровне 50 млн тонн, который, на деле, является необходимым минимумом, явно носит декларативный характер.

Именно поэтому мало кто из российских фермеров знает, как распорядиться с оставшимся зерном. Продать-то можно, но с большим дисконтом. Значит, необходимо идти в банк за новым займом. А если случится неурожай — тогда в гости пожалуют судебные исполнители. От этих дум и впрямь можно сойти с ума. По идее, правительство должно было скупить остатки по твердой цене, чтобы обеспечить людей ГСМ, удобрениями, запчастями, семенами и, конечно, дать возможность рассчитаться с кредитами.

Еще в прошлом году отечественные производители зерна назвали пшеницу самой невыгодной культурой, несмотря на большой урожай. По данным АПК-Информ, порядка 25% фермеров заявили о возможном сокращении посевных площадей под эту культуру.

Более привлекательны с коммерческой точки зрения, по мнению многих фермеров и зерноторговцев, оказался горох, ячмень и кукуруза. Они требуют меньших капиталовложений, и их легче сбыть. С другой стороны, Индия , импортер №1 гороха, планирует ввести пошлины на эту культуру, а также не совсем понятна политическая ситуация с Турцией , способной «переварить» весь российский урожай ячменя и гороха. И здесь нет четкого ориентира. Москва Анкара то дружат, то ссорятся.

Хотя западные эксперты вынуждены признать, что русский крестьянин составил достойную конкуренцию американскому, канадскому и австралийскому фермеру, однако нашего мужика подводят доморощенные чиновники, которые на внутреннем рынке самоустранились от регулирования цен на пшеницу.

Минсельхоз РФ, по сути, плывет по течению, надеясь, что и в этом году опять улыбнется удача, мол, «небесная канцелярия» на нашей стороне.

Но она также и на стороне украинской. Зернотрейдеры «незалежной» уже наведались в Индонезию и в Японию, чтобы застолбить эти рынки. Как бы за бесконечными разговорами, что у грамадян все плохо, мы не прозевали свой шанс. В конце концов, даже в Америке русскую пшеницу начинают считать политическим фактором влияния в мире.