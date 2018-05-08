Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов попросил о снисхождении для Шахабаса Шахова (Аудиозапись) На заседании Московского городского суда бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов попросил отпустить больного Шахабаса Шахова, если это возможно.
«У меня личная просьба. За себя не прошу, обращаюсь с просьбой освободить под домашний арест Шахова. Ему 66 лет, он доктор педагогических наук. Какая необходимость человека с грыжей позвоночника и больным желудком держать в заключении, куда он может сбежать, оставив больную жену-инвалида?», — говорит Гамидов в аудиозаписи, которая сделана в зале.
Абдусамад Гамидов заявил, что знает заказчика его ареста.
«Раньше я думал, что сначала доказывают виновность, а потом сажают, а теперь сначала сажают на год, два, три, а потом доказывают обвинение. Это как? Как в правовом государстве без доказательств человека можно посадить? Здесь не буду говорить, расскажу следователям, чей был заказ, кто подписывал бумаги. Это политический заказ, надо было мое место освободить, и показать перед выборами, какие в Дагестане воры и жулики», — обращается Гамидов.
Напомним, что Абдусамад Гамидов, Шахабас Шахов, Раюдин Юсуфов были задержаны 5 февраля по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 100 млн рублей.