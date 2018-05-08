Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов попросил о снисхождении для Шахабаса Шахова (Аудиозапись)

«У меня личная просьба. За себя не прошу, обращаюсь с просьбой освободить под домашний арест Шахова. Ему 66 лет, он доктор педагогических наук. Какая необходимость человека с грыжей позвоночника и больным желудком держать в заключении, куда он может сбежать, оставив больную жену-инвалида?», — говорит Гамидов в аудиозаписи, которая сделана в зале.

Абдусамад Гамидов заявил, что знает заказчика его ареста.

«Раньше я думал, что сначала доказывают виновность, а потом сажают, а теперь сначала сажают на год, два, три, а потом доказывают обвинение. Это как? Как в правовом государстве без доказательств человека можно посадить? Здесь не буду говорить, расскажу следователям, чей был заказ, кто подписывал бумаги. Это политический заказ, надо было мое место освободить, и показать перед выборами, какие в Дагестане воры и жулики», — обращается Гамидов.