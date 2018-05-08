Раскачивают лодку? Коммунисты в Ноябрьске пытаются устроить протест на слухах

Ранее СМИ опубликовали сообщения со ссылкой на руководителя ямальской ячейки КПРФ Елены Кукушкиной о том, что «оптимизация» в секторе молодежной политики Ноябрьска «заставит более сотни людей выйти на митинг». На сайте окружкома партии сообщается, что городская общественность обратилась к Елене Кукушкиной за поддержкой. Само обращение, кстати, начинается с довольно странных и не совсем конкретных слов: «Еще недавно процветающий город Ноябрьск, начал превращаться в город безработных…» Но примечательное всего список тех, кто поставил подпись под документом — среди них, как оказалось, есть те, кто от поддержки инициативы коммунистов открещивается.

Так, руководитель общественной организации «Солнечный круг» Ирина Лисовская сообщила местному изданию о том, что ее подпись под этим документом — результат введения в заблуждение. На митинг ни она, ни ее коллеги идти не собираются. По ее словам, сборщики подписей намекали на то, что при отказе организация не получит площадок для проведения своих благотворительных мероприятий.

Еще одна организация в списке — «Многодетные семьи Ноябрьска». Здесь подобная история — руководитель заявила, что сборщики подписей предоставили недостоверные данные и не разъяснили ситуацию.

Получается, что коммунисты решили подзаработать политических баллов на непростой теме? Их активность именно в Ноябрьске совсем неудивительна, учитывая, что местное отделение разваливается на глазах. Ранее о выходе из КПРФ заявил депутат-одномандатник в городской думе Ноябрьска Валентин Цыганков, а Татьяна Жлобенко сложила с себя полномочия секретаря городского отделения. Все они оставили партию с довольно жесткой формулировкой — отсутствие перспектив и поддержки. Возможно, именно поэтому коммунистов так зацепила тема с сокращениями в молодежной сфере. А сокращать в городе будут только ставки, а не живых людей, об этом говорит заведующая сектором правового и кадрового обеспечения производства управления по делам семьи и молодежи Ноябрьска Алена Олейник

«Речь идет не о людях, а о количестве ставок. Последние годы в учреждениях, где были вакансии, персонал совмещал полторы или две ставки. Сейчас за счет оптимизации эти вакансии были выведены», — рассказала она изданию «Север-Пресс»

Алена Олейник подчеркнула, что все изменения, которые коснутся нескольких десятков человек, в перспективе позволят пересмотреть уровень заработной платы специалистов учреждений в сторону увеличения.