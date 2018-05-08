Общественная палата Екатеринбурга намерена расстаться с Беззубом

15 мая Общественная палата Екатеринбурга рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Алексея Беззуба. Об этом сообщила соратница активиста Екатерина Петрова.

По ее словам, причина подобного решения — его судимость. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в январе Беззуб получил 3 года условно за падание на ребенка хоккейных ворот. Суд признал его виновным по статье «Халатность».

"Я думаю, что вопрос о прекращении моих полномочий уже решен. 15 мая будет чисто формальная процедура. Хотя я еще не получил апелляционное судебное решение. Напомню, по регламенту Общественной палаты из ее членов исключается тот, кто не может заниматься общественной деятельностью. По решению суда у меня такого запрета нет. Но, несмотря на это, ставится вопрос о моем исключении", — прокомментировал ситуацию Алексей Беззуб.

По мнению активиста, подобная мера является местью за его позицию. «Администрация города таким образом пытается избавиться от меня. Но исключение никак не помешает моей общественной работе. Мы как занимались ей, так и будем заниматься дальше», — добавил он.