Тайна подводной церкви: поисковики сняли уникальные кадры затопленной Мологи

Церковь Преображения господня ушла под воду вместе с целым городом Молога . В 1941-м году ради ввода в эксплуатацию Рыбинской ГЭС пришлось его затопить.

Исследовательские работы велись при температуре воздуха -30. Прямо на льду участники экспедиции установили палатку — дневной лагерь. Она отапливалась газовой горелкой и благодаря этому люди и техника могли согреваться перед погружением.

Фрагменты церкви Преображения господня обнаружил игумен Свято-Данилова монастыря отец Иннокентий Ольховой, который является также и техническим дайвером с серьезным опытом погружений.

«Храм определился довольно легко. Он совпадал с нашей ориентацией, четко считалась алтарная апсида — это такая часть храма восточная, где совершается богослужение», — рассказывает игумен.

Церковь Преображения господня ушла под воду вместе с целым городом Молога. Когда в октябре 1941 года Москва оказалась в энергетическом плену, руководство страны приняло судьбоносное решение — затопить населенный пункт ради ввода в эксплуатацию Рыбинской ГЭС.

Так на дне Рыбинского водохранилища оказался древний город с его церквями, усадьбами, улицами и площадями. Но это позволило московским оборонным предприятиям и машиностроительным заводам работать бесперебойно даже в самые тяжелые военные месяцы.

Более 70 лет Мологский край находится под водой. А сейчас специалисты начали предпринимать попытки изучения затопленных памятников истории и архитектуры, а также православных святынь этих мест.

Вместе с РГО и разведывательно-водолазной командой Константина Богданова в поисковую экспедицию на дно Рыбинского моря отправилась и съемочная группа телеканала «Звезда» . Эксклюзивные кадры, уникальные экспонаты подводного музея, экстремальные условия погружений и удивительные истории из жизни русской Атлантиды

смотрите в документальном фильме «Затопленный край. Тайны Рыбинского моря» 10 мая в 18:40.