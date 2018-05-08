Ленин, Дзержинский и скифское золото. «Военный след» в Тюмени 

Ленин в сельхозе
Самый растиражированный тюменский эпизод времен Второй мировой — хранение тела Владимира Ленина в здании сельскохозяйственного техникума (сегодня — аграрного университета) в начале улицы Республики. Тело «вождя пролетариата» хотели уберечь от авианалетов. Тогда представители кремлевской верхушки — Каганович и Микоян вызвали к себе академика Бориса Збарского, руководителя лаборатории при мавзолее, и уведомили его об этих планах. Академик в книге «Дневники 1932-1947 гг.» так вспоминает тот разговор: «Мне предложили подготовить проект постановления. Мы написали такой проект. Место эвакуации мы обозначили точками. Меня вызвал помощник Берия и сказал, что Лаврентий Павлович [Берия] спрашивает: какой я предлагаю город? Я ответил, что считаю наиболее подходящими университетские города на Волге: Куйбышев, Саратов или даже Свердловск, там есть лаборатории, ученые, заводы — все это может понадобиться. В 2 часа утра 3 июля мне позвонил комендант Кремля и попросил приехать. Он показал мне постановление, подписанное Сталиным. Предлагалось эвакуировать тело Ленина 3 июля в 7 часов вечера, и стоял город: Тюмень. Ни таких сжатых сроков, ни этого города мы не предполагали».
Тюмень выбрали как малонаселенный город в глубоком тылу, не имеющий стратегического значения для военных противников. Поезд с Лениным прибыл ночью 7 июля в строжайшей секретности. Тюменские начальники только тогда узнали, какой именно секретный объект ехал из Москвы. В здании техникума оборудовали лабораторию, траурный зал и комнаты для профессоров.
У входа в здание всегда стоял караул, поэтому среди горожан возникали пересуды. А когда Збарскому пришлось заказать в местном ателье костюм в стиле двадцатых годов, секретность быстро улетучилась. Тем не менее, факт о том, что Тюмень в 1941 году приняла тело Ленина, раскрылись только в 80-90-х годах. Оно находилось в городе почти до самого конца войны — обратный рейс отбыл в Москву в конце марта.
Факт нахождения тела Ленина в Тюмени стал приятным открытием для некоторых горожан, полагает профессор ТюмГУ Анатолий Кононенко. На роль этого события в мифологии города или на желании сделать эту роль весомее указывают попытки создать на месте хранения саркофага музей. Пока эти попытки, правда, не воплощаются в жизнь — аграрный университет не собирается ради этого расставаться со своими помещениями.
Паровоз «Феликс Дзержинский»
Ленин в сельхозе — часть мифологии города. Существуют даже экскурсионные программы, основанные на этом эпизоде. Но какого-то ощутимого следа в современном городе это происшествие не оставило. Зато оставили другие примечательные объекты — например, черный паровоз с красными колесами «Феликс Дзержинский» (ФД-3031), который украшает территорию у ДК «Железнодорожник».
Он прибыл в Тюмень осенью 1941 года в числе нескольких поврежденных на фронте паровозов. Был пробит котел, испорчена изоляция, на корпусе — множество вмятин, грязи, следов ржавчины.
«Как сейчас помню, осенью 1941 года паровоз ФД21-3031 прибыл оттуда, с Запада, своим ходом и привел сплотку сцепленных полдесятка паровозов. Горячий, еще не остывший после дальнего пробега. Тендер, обшивка на котле пробиты пулями, осколками, раны наскоро заштопаны сваркой. Теперь ему предстояло воевать в тылу. Начальником депо работал Сергей Михайлович Пургин. Он меня вызвал и предложил принять для работы фронтовой комсомольский паровоз. На щитах у дымовой коробки этого локомотива были нарисованы в развернутом виде красные знамена и крупным шрифтом под знаменами написаны слова: «Комсомольский», — эти воспоминания машиниста Михаила Ковязина приводит в своем тексте, опубликованном в «Тюменском курьере» (№ 199 за 2015 год) Юрий Лысков, другой ветеран тюменского железнодорожного дела. Бригада Ковязина починила паровоз и пустила в работу. Первый же рейс до станции Вагай показал: машина в порядке.
К 60-мм годам паровые локомотивы стали уступать место тепловозам, и «ФД» списали в запас. Однако в 1987 году, когда тюменскому депо исполнялось сто лет, сибирские ветераны отрасли вспомнили о бывалой машине и предложили установить его в качестве памятника машинистам прошлых лет. Хотя и не без труда, это удалось сделать. Сегодня паровоз по-прежнему встречает тех, кто идет и едет в сторону вокзала.
«Человек, который любит историю своего края, интересуется ею, придет к нему со своим сыном, рассказать ему, что паровоз называется «Феликс Дзержинский», кто такой Семен Пацко, в честь которого назван ближайший сквер», — считает Анатолий Кононенко.
Золото скифов
Немногие знают, что город на некоторое время стал местом хранения крымского золота скифов, с которым уже в наши дни была связана забавная история. Но обо всем по порядку. Как рассказал «ФедералПресс» тюменский историк, краевед Александр Петрушин, золото вывезли в Тюмень в августе 1941 года, когда немецкие войска стремительно продвигались к Крымскому полуострову.
«Здесь они хранились в Спасском соборе, где располагался архив, выходивший в систему НКВД. Следить за сохранностью музейных ценностей был поставлен Константин Дубинин, будущий секретарь первого Тюменского обкома комсомола, отец того самого Сергея Дубинина, который в середине 90-х годов возглавлял Центробанк», — рассказал он.
Точнее в Тюмень привезли лишь часть коллекции. Остальное было погружено на теплоход «Армения», который был атакован немецким торпедоносцем 7 ноября 1941 года и затонул, похоронив в водах Черного моря не только золото, но и около 10 тысяч человек.
В Тюмени золото пробыло до 1942 года. «Потом, видимо, посчитали, что многовато секретов для нашего города, возможно, опасались, что немцы, узнав, сколько всего здесь хранится, высадят в Сибири десант. И через год скифское золото увезли еще дальше — в Новосибирск. А по окончании войны вернули на родину, в Крым», — пояснил историк.
Сейчас эта коллекция, насчитывающая около двух тысяч артефактов, находится в Голландии, куда была направлена для участия в выставке в местном археологическом музее еще в начале 2014 года. После возвращения Крыма в состав России возник вопрос, кому возвращать исторически ценности крымчанам или Украине, которая на тот момент заведовала музейными комплексами на полуострове. Сейчас этим занимается голландский суд.
Насколько подобные эпизоды военных годов влияют на образ города в глазах его обитателей и жителей других российских городов? По мнению доктора исторических наук Юрия Жукова, они имеют преимущественно локальное значение, однако помогают молодому поколению не терять связи с прошлым своей страны.
«Надо у жителей Тюмени спрашивать, насколько на них влияют эти факты. Жители Москвы и Ленинграда об этом не знали, тем более, в войну: всех волновал только фронт, все слушали сводки Совинформбюро. Но, безусловно, такие эпизоды связывают молодых людей с военным прошлым. Если сегодня им рассказывать всю правду о войне, о том, как мы сумели эвакуировать промышленность из европейской части страны и благодаря этому выстояли и одержали победу, они поймут, какой ценой выстрадана эта победа», — считает Жуков.
Фото: жизнь-отечеству.рф, gorod-t.info, handvorec.ru, kerch-museum.com, Дубовская Е. М. «Незабытая Тюмень. Альбом фотографических видов города и увлекательных историй XIX-XX веков»