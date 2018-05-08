Ленин, Дзержинский и скифское золото. «Военный след» в Тюмени

Ленин в сельхозе

Самый растиражированный тюменский эпизод времен Второй мировой — хранение тела Владимира Ленина в здании сельскохозяйственного техникума (сегодня — аграрного университета) в начале улицы Республики. Тело «вождя пролетариата» хотели уберечь от авианалетов. Тогда представители кремлевской верхушки — Каганович и Микоян вызвали к себе академика Бориса Збарского, руководителя лаборатории при мавзолее, и уведомили его об этих планах. Академик в книге «Дневники 1932-1947 гг.» так вспоминает тот разговор: «Мне предложили подготовить проект постановления. Мы написали такой проект. Место эвакуации мы обозначили точками. Меня вызвал помощник Берия и сказал, что Лаврентий Павлович [Берия] спрашивает: какой я предлагаю город? Я ответил, что считаю наиболее подходящими университетские города на Волге: Куйбышев Саратов или даже Свердловск , там есть лаборатории, ученые, заводы — все это может понадобиться. В 2 часа утра 3 июля мне позвонил комендант Кремля и попросил приехать. Он показал мне постановление, подписанное Сталиным. Предлагалось эвакуировать тело Ленина 3 июля в 7 часов вечера, и стоял город: Тюмень . Ни таких сжатых сроков, ни этого города мы не предполагали».

Тюмень выбрали как малонаселенный город в глубоком тылу, не имеющий стратегического значения для военных противников. Поезд с Лениным прибыл ночью 7 июля в строжайшей секретности. Тюменские начальники только тогда узнали, какой именно секретный объект ехал из Москвы . В здании техникума оборудовали лабораторию, траурный зал и комнаты для профессоров.

У входа в здание всегда стоял караул, поэтому среди горожан возникали пересуды. А когда Збарскому пришлось заказать в местном ателье костюм в стиле двадцатых годов, секретность быстро улетучилась. Тем не менее, факт о том, что Тюмень в 1941 году приняла тело Ленина, раскрылись только в 80-90-х годах. Оно находилось в городе почти до самого конца войны — обратный рейс отбыл в Москву в конце марта.

Факт нахождения тела Ленина в Тюмени стал приятным открытием для некоторых горожан, полагает профессор ТюмГУ Анатолий Кононенко. На роль этого события в мифологии города или на желании сделать эту роль весомее указывают попытки создать на месте хранения саркофага музей. Пока эти попытки, правда, не воплощаются в жизнь — аграрный университет не собирается ради этого расставаться со своими помещениями.

Паровоз «Феликс Дзержинский»

Ленин в сельхозе — часть мифологии города. Существуют даже экскурсионные программы, основанные на этом эпизоде. Но какого-то ощутимого следа в современном городе это происшествие не оставило. Зато оставили другие примечательные объекты — например, черный паровоз с красными колесами « Феликс Дзержинский » (ФД-3031), который украшает территорию у ДК «Железнодорожник».

Он прибыл в Тюмень осенью 1941 года в числе нескольких поврежденных на фронте паровозов. Был пробит котел, испорчена изоляция, на корпусе — множество вмятин, грязи, следов ржавчины.

«Как сейчас помню, осенью 1941 года паровоз ФД21-3031 прибыл оттуда, с Запада, своим ходом и привел сплотку сцепленных полдесятка паровозов. Горячий, еще не остывший после дальнего пробега. Тендер, обшивка на котле пробиты пулями, осколками, раны наскоро заштопаны сваркой. Теперь ему предстояло воевать в тылу. Начальником депо работал Сергей Михайлович Пургин. Он меня вызвал и предложил принять для работы фронтовой комсомольский паровоз. На щитах у дымовой коробки этого локомотива были нарисованы в развернутом виде красные знамена и крупным шрифтом под знаменами написаны слова: «Комсомольский», — эти воспоминания машиниста Михаила Ковязина приводит в своем тексте, опубликованном в «Тюменском курьере» (№ 199 за 2015 год) Юрий Лысков, другой ветеран тюменского железнодорожного дела. Бригада Ковязина починила паровоз и пустила в работу. Первый же рейс до станции Вагай показал: машина в порядке.

К 60-мм годам паровые локомотивы стали уступать место тепловозам, и «ФД» списали в запас. Однако в 1987 году, когда тюменскому депо исполнялось сто лет, сибирские ветераны отрасли вспомнили о бывалой машине и предложили установить его в качестве памятника машинистам прошлых лет. Хотя и не без труда, это удалось сделать. Сегодня паровоз по-прежнему встречает тех, кто идет и едет в сторону вокзала.

«Человек, который любит историю своего края, интересуется ею, придет к нему со своим сыном, рассказать ему, что паровоз называется «Феликс Дзержинский», кто такой Семен Пацко, в честь которого назван ближайший сквер», — считает Анатолий Кононенко.

Золото скифов

Немногие знают, что город на некоторое время стал местом хранения крымского золота скифов, с которым уже в наши дни была связана забавная история. Но обо всем по порядку. Как рассказал «ФедералПресс» тюменский историк, краевед Александр Петрушин , золото вывезли в Тюмень в августе 1941 года, когда немецкие войска стремительно продвигались к Крымскому полуострову.

«Здесь они хранились в Спасском соборе, где располагался архив, выходивший в систему НКВД. Следить за сохранностью музейных ценностей был поставлен Константин Дубинин , будущий секретарь первого Тюменского обкома комсомола, отец того самого Сергея Дубинина , который в середине 90-х годов возглавлял Центробанк », — рассказал он.

Точнее в Тюмень привезли лишь часть коллекции. Остальное было погружено на теплоход «Армения», который был атакован немецким торпедоносцем 7 ноября 1941 года и затонул, похоронив в водах Черного моря не только золото, но и около 10 тысяч человек.

В Тюмени золото пробыло до 1942 года. «Потом, видимо, посчитали, что многовато секретов для нашего города, возможно, опасались, что немцы, узнав, сколько всего здесь хранится, высадят в Сибири десант. И через год скифское золото увезли еще дальше — в Новосибирск . А по окончании войны вернули на родину, в Крым », — пояснил историк.

Сейчас эта коллекция, насчитывающая около двух тысяч артефактов, находится в Голландии , куда была направлена для участия в выставке в местном археологическом музее еще в начале 2014 года. После возвращения Крыма в состав России возник вопрос, кому возвращать исторически ценности крымчанам или Украине , которая на тот момент заведовала музейными комплексами на полуострове. Сейчас этим занимается голландский суд.

Насколько подобные эпизоды военных годов влияют на образ города в глазах его обитателей и жителей других российских городов? По мнению доктора исторических наук Юрия Жукова, они имеют преимущественно локальное значение, однако помогают молодому поколению не терять связи с прошлым своей страны.

«Надо у жителей Тюмени спрашивать, насколько на них влияют эти факты. Жители Москвы и Ленинграда об этом не знали, тем более, в войну: всех волновал только фронт, все слушали сводки Совинформбюро. Но, безусловно, такие эпизоды связывают молодых людей с военным прошлым. Если сегодня им рассказывать всю правду о войне, о том, как мы сумели эвакуировать промышленность из европейской части страны и благодаря этому выстояли и одержали победу, они поймут, какой ценой выстрадана эта победа», — считает Жуков.

Фото: жизнь-отечеству.рф, gorod-t.info, handvorec.ru, kerch-museum.com, Дубовская Е. М. «Незабытая Тюмень. Альбом фотографических видов города и увлекательных историй XIX-XX веков»