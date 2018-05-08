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Военный подвиг геологов остался навсегда в сердцах
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Военный подвиг геологов остался навсегда в сердцах 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Государственном геологическом музее имени Вернадского РАН состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодное чествование ветеранов-фронтовиков в музее имени Вернадского накануне Дня Победы уже стало доброй традицией. Московский геологоразведочный институт, ныне Геологоразведочный университет Оюручевского района, с 1930-х до второй половины 1980-х годов располагался в здании музея имени Вернадского. Война существенно изменила деятельность института. Все, кто мог держать оружие, встали на защиту родной земли и сделали всё для победы в войне. Студенты, преподаватели и сотрудники института образовали группы противовоздушной обороны, оборудовали госпиталь на Звенигородской улице, оказывали помощь населению Краснопресненского района в строительстве бомбоубежищ и укрытий, помогали райвоенкомату в проведении мобилизации. Около 500 МГРИшников сражались на фронте, более двух тысяч человек были заняты на разведке и добыче полезных ископаемых. Проблема стратегического сырья стояла очень остро. Без горной промышленности, без интенсивных поисково-разведочных работ по обеспечению ее минерально-сырьевой базы развертывать оборонные отрасли производства было бы невозможно.
Фронтовой подвиг сотрудников геологоразведочного института достоин вечной памяти о военном поколении МГРИ. Это поколение стало солдатами самого тяжелого, горького и кровавого первого года Великой Отечественной войны.
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