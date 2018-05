Трагическая история американских Рапунцель: как сложилась судьба сестер Сазерленд 

Во времена, когда не было кино, люди развлекались другими способами. Например, ходили в цирк — полюбоваться на тех, кто родился непохожим на других: на сиамских близнецов или рожденных с лишними конечностями. Сестры Сазерленд были совершенно здоровыми девушками. А выделялись своими длинными, как у русалок, волосами.

Источник: Космо

Сестры и их единственный брат родились в период между 1851 и 1865 годами в Камбрии. В попытке вытащить семью из нищеты отец решил научить дочерей петь, чтобы те могли зарабатывать деньги выступлениями.

Так они присоединились к знаменитой цирковой компании Барнума и Бейли, где их назвали «семь самых очаровательных чудес света». И действительно, сестры быстро стали собирать толпы зрителей, но публику интересовал отнюдь не певческий талант девушек.

Они были потрясены волосами. Стикни писал:

«Сестры исполняли церковную музыку и старинные баллады, и их пение пользовалось популярностью. Но больше всего люди хотели увидеть их невероятные локоны».

Магическое снадобье сестер

Ходили слухи, что их мать Мэри, которая умерла в 1867 году, то есть всего через несколько лет после рождения младшей дочери, мазала их волосы отвратительно пахнущей притиркой. Будто бы именно это магическое зелье стимулировало невероятный рост.

Разумеется, мистер Сазерленд не мог упустить такой возможности, и, едва слухи окрепли, на рынке появился волшебный тоник «Семь сестер Сазерленд». Фармацевтический журнал The Pharmaceutical Era проанализировал состав этого тоника и разместил на своих страницах результаты: 56% разбавленного экстракта гамамелиса, 44% лавровишневой воды, немного соли, магнезии и соляной кислоты. Этикетка гласила:

«Нашим патронам: данный рецепт изготовлен нами, и мы рекомендуем его как лучший в мире».

Бутылочка такого эликсира стоила от 50 центов до 1,5 долларов, что в XIX веке равнялось суточной или даже недельной зарплате среднего класса. Благодаря хорошей рекламе Сазерленды продали 2,5 миллиона бутылочек и заработали на этом 3 миллиона долларов.

Вскоре Сазерленды стали так знамениты, что их фотографии публиковали в самых известных журналах того времени: Cosmopolitan , The New Yorker, The New York Times и Time.