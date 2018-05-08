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Герои Великой Победы. Редкие кадры
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Герои Великой Победы. Редкие кадры 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На фронтах Великой Отечественной войны сражались сотни тысяч призывников с Северного Кавказа. Это были жители Кабардино-Балкарской АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Дагестанской АССР и Ставропольского края. Более половины из них не вернулись домой.
Оставшиеся в тылу отдавали на нужды фронта все, что могли. Местные жители собирали теплые вещи, посылки с продуктами и вагонами отправляли их фронтовикам. Помогали и деньгами: горцы передали фронту сотни миллионов рублей.
Кавказские Минеральные Воды на время войны стали главной лечебницей страны. Там развернули 100 госпиталей на 32 тысячи коек. Благодаря усилиям врачей удавалось возвращать в строй большинство раненых. На территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана были организованы 111 госпиталей.
Накануне 73-летия Великой Победы публикуем редкие фото с линии обороны и кадры из жизни в тылу.
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