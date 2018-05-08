Герои Великой Победы. Редкие кадры

На фронтах Великой Отечественной войны сражались сотни тысяч призывников с Северного Кавказа. Это были жители Кабардино-Балкарской АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Дагестанской АССР и Ставропольского края . Более половины из них не вернулись домой.

Оставшиеся в тылу отдавали на нужды фронта все, что могли. Местные жители собирали теплые вещи, посылки с продуктами и вагонами отправляли их фронтовикам. Помогали и деньгами: горцы передали фронту сотни миллионов рублей.

Кабардино-Балкарии, Кавказские Минеральные Воды на время войны стали главной лечебницей страны. Там развернули 100 госпиталей на 32 тысячи коек. Благодаря усилиям врачей удавалось возвращать в строй большинство раненых. На территории Северной Осетии Дагестана были организованы 111 госпиталей.

Накануне 73-летия Великой Победы публикуем редкие фото с линии обороны и кадры из жизни в тылу.