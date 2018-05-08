Ещё
«Если цель коммунальных служб — коммерция, о какой социальной ответственности может идти речь?»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Если цель коммунальных служб — коммерция, о какой социальной ответственности может идти речь?» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Этой сбой в работе системы ЖКХ, в той ее части, где вместо государственных и муниципальных органов отношения между гражданами и домоуправляющими и ресурсонабжающими компаниями регулируются хаотично, по сути, нет никакой регуляции. Мы всегда говорили, что приватизация ДУКов, а затем акционирование муниципальных ресурсоснабжающих организаций — это путь в никуда, путь в бесконтрольность. Потому что граждане, собственники жилья не организованы, у них нет юридического статуса. Каждый из них сам по себе в поле воин. И этим пользуются эксплуатационные организации, отвечающие за обеспечение многоквартирных домов коммунальными услугами. В их уставах (я в свое время об этом заявлял вице-губернатору на заседании заксобрания) записано, что цель создания акционерного общества — извлечение, получение прибыли. Если цель существования этих организаций чисто коммерческая по уставу, то о какой социальной ответственности может идти речь? И это не первый такой случай. Мы сталкиваемся периодически с ситуациями выставления сверхвысоких счетов за тепло, за электроэнергию. И постоянно то там, то тут такие всплески происходят. Это системный сбой в работе коммунальных служб, которые не несут бремя социальной ответственности, а занимаются, по сути дела, коммерцией. Если они не будут заниматься коммерцией, они будут нарушать свой же устав, вот парадокс.
Выход я здесь вижу только в одном. Ни о каком общественном контроле, о котором сегодня говорят, за деятельностью коммунальных служб в наших условиях говорить не надо. Их нужно вернуть под муниципальный, государственный контроль и прекратить порочную практику приватизации или просто акционирования служб, которые отвечают за жизнеобеспечение нашего города.
Для государства любая спонтанная протестная уличная активность — это всегда сигнал к тому, что сама система нестабильна, и нужно принимать какие-то меры. И, наверное, меры не частного, локального характера, а системного».
Фото: Вячеслав Сенников / apn-nn.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Telegram-каналы сообщили, что Игорь Шувалов возглавит РСПП Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев не сохранит должность министра сельского хозяйства Кабаеву не нашли среди гостей инаугурации Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП61
Трамп решил судьбу Ирана86
Астролог предсказал победу Путина и пожалел62
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится122
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1108
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение