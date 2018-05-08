«Если цель коммунальных служб — коммерция, о какой социальной ответственности может идти речь?»

«Этой сбой в работе системы ЖКХ, в той ее части, где вместо государственных и муниципальных органов отношения между гражданами и домоуправляющими и ресурсонабжающими компаниями регулируются хаотично, по сути, нет никакой регуляции. Мы всегда говорили, что приватизация ДУКов, а затем акционирование муниципальных ресурсоснабжающих организаций — это путь в никуда, путь в бесконтрольность. Потому что граждане, собственники жилья не организованы, у них нет юридического статуса. Каждый из них сам по себе в поле воин. И этим пользуются эксплуатационные организации, отвечающие за обеспечение многоквартирных домов коммунальными услугами. В их уставах (я в свое время об этом заявлял вице-губернатору на заседании заксобрания) записано, что цель создания акционерного общества — извлечение, получение прибыли. Если цель существования этих организаций чисто коммерческая по уставу, то о какой социальной ответственности может идти речь? И это не первый такой случай. Мы сталкиваемся периодически с ситуациями выставления сверхвысоких счетов за тепло, за электроэнергию. И постоянно то там, то тут такие всплески происходят. Это системный сбой в работе коммунальных служб, которые не несут бремя социальной ответственности, а занимаются, по сути дела, коммерцией. Если они не будут заниматься коммерцией, они будут нарушать свой же устав, вот парадокс.

Выход я здесь вижу только в одном. Ни о каком общественном контроле, о котором сегодня говорят, за деятельностью коммунальных служб в наших условиях говорить не надо. Их нужно вернуть под муниципальный, государственный контроль и прекратить порочную практику приватизации или просто акционирования служб, которые отвечают за жизнеобеспечение нашего города.

Для государства любая спонтанная протестная уличная активность — это всегда сигнал к тому, что сама система нестабильна, и нужно принимать какие-то меры. И, наверное, меры не частного, локального характера, а системного».

Фото: Вячеслав Сенников / apn-nn.com.