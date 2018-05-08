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Центры «Мои документы» будут закрыты 9 мая
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Центры «Мои документы» будут закрыты 9 мая 

Коньково 28 минут назад
Фото: Коньково
9 мая в центрах «Мои документы» — выходной день. Во все остальные дни они работают с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, а флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» открыт с 10 утра до 10 вечера. Ближайший для жителей Конькова центр госуслуг находится на Академика Волгина, 25/1.
К слову, в некоторых центрах «Мои документы» проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. «Так, центры госуслуг районов Восточное Измайлово, Западное Дегунино, Куркино, Покровское Стрешнево, Марьино и Ломоносовский весь май ждут жителей на выставки, посвященные Дню Победы. 8 мая в центрах „Мои Документы“ пройдут мастер-классы для юных посетителей: в центре госуслуг района Сокольники можно научиться делать брошь из бумаги, а в центре Северного Бутова помогут нарисовать праздничный плакат. График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru», — уточнили в пресс-службе центров «Мои документы».
Также, напоминаем, в преддверии Дня Победы горожане могут поучаствовать в добром и важном деле — прийти в любой из 128 центров «Мои документы» и поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных и близких, которые были участниками Великой Отечественной войны. Подробности можно почитать в нашем материале.
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