Центры «Мои документы» будут закрыты 9 мая

9 мая в центрах «Мои документы» — выходной день. Во все остальные дни они работают с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, а флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» открыт с 10 утра до 10 вечера. Ближайший для жителей Конькова центр госуслуг находится на Академика Волгина, 25/1.

К слову, в некоторых центрах «Мои документы» проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. «Так, центры госуслуг районов Восточное Измайлово, Западное Дегунино, Куркино , Покровское Стрешнево, Марьино и Ломоносовский весь май ждут жителей на выставки, посвященные Дню Победы. 8 мая в центрах „Мои Документы“ пройдут мастер-классы для юных посетителей: в центре госуслуг района Сокольники можно научиться делать брошь из бумаги, а в центре Северного Бутова помогут нарисовать праздничный плакат. График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru», — уточнили в пресс-службе центров «Мои документы».

Также, напоминаем, в преддверии Дня Победы горожане могут поучаствовать в добром и важном деле — прийти в любой из 128 центров «Мои документы» и поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных и близких, которые были участниками Великой Отечественной войны. Подробности можно почитать в нашем материале.