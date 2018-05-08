Ещё
5 удивительных созданий, которые живут и после смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 удивительных созданий, которые живут и после смерти 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Что, если мы расскажем вам о существовании животных, способных жить и после смерти? Звучит полной фантастикой, но все так и есть на самом деле.
Некоторые змеи, к примеру, каким-то образом сохраняют активность даже с отрубленной головой. Гремучая змея может впрыснуть смертельный яд обидчику в течение часа после того, как ей отсекли все тело — реальный зомби!
Осьминоги же и вовсе живут даже разрубленные на кусочки. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Дело в том, что примерно 70% нейронов нервной системы осьминога расположены в щупальцах: им просто не нужен мозг, чтобы двигаться.
Выглядят эти животные-зомби довольно мрачно. То ли дело медоед — веселое и бесстрашное создание, способное надавать целительных пинков даже львиному прайду.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП61
Трамп решил судьбу Ирана86
Астролог предсказал победу Путина и пожалел62
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится122
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1108
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение