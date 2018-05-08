5 удивительных созданий, которые живут и после смерти

Что, если мы расскажем вам о существовании животных, способных жить и после смерти? Звучит полной фантастикой, но все так и есть на самом деле.

Некоторые змеи, к примеру, каким-то образом сохраняют активность даже с отрубленной головой. Гремучая змея может впрыснуть смертельный яд обидчику в течение часа после того, как ей отсекли все тело — реальный зомби!

Осьминоги же и вовсе живут даже разрубленные на кусочки. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Дело в том, что примерно 70% нейронов нервной системы осьминога расположены в щупальцах: им просто не нужен мозг, чтобы двигаться.

Выглядят эти животные-зомби довольно мрачно. То ли дело медоед — веселое и бесстрашное создание, способное надавать целительных пинков даже львиному прайду.