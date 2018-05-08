Ещё
Шадринцев напугали черви в водопроводной воде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шадринцев напугали черви в водопроводной воде 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жители Шадринска пожаловались в соцсетях на то, что из-под крана течет вода с червями. Пост опубликовала пользователь Meri Kein в паблике «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте», приложив фотографию живности.
"Хотели попить, а из крана вода с червями идет. Вот это Шадринск!", — подписан снимок. В комментариях под публикацией несколько человек признались, что тоже замечали нечто подобное в воде. Оптимисты отметили, что «раз в воде живут черви, значит она живая». «Раньше можно было просто попить, теперь еще и поесть», — порадовался один из пользователей.
В городском «Водоканале» "Уралинформбюро" сообщили, что заявлений о червях в воде от жителей не поступало.
Уралинформбюро: последние новости
Российский ядерный удар уничтожит 143 города в США Беглый уральский бизнесмен остался без паспорта Иск общий – ответственность личная
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП61
Трамп решил судьбу Ирана86
Астролог предсказал победу Путина и пожалел62
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится122
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1108
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение