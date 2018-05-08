Шадринцев напугали черви в водопроводной воде

Жители Шадринска пожаловались в соцсетях на то, что из-под крана течет вода с червями. Пост опубликовала пользователь Meri Kein в паблике «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте», приложив фотографию живности.

"Хотели попить, а из крана вода с червями идет. Вот это Шадринск!", — подписан снимок. В комментариях под публикацией несколько человек признались, что тоже замечали нечто подобное в воде. Оптимисты отметили, что «раз в воде живут черви, значит она живая». «Раньше можно было просто попить, теперь еще и поесть», — порадовался один из пользователей.