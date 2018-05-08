Выездной семинар для специалистов‑экологов провели в Воскресенском районе

На площадке предприятия «Воскресенские минеральные удобрения» («ВМУ») провели выездной семинар по вопросам экологии, на котором собрались специалисты отрасли, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ) (АО «ВМУ» является аффилированным лицом и входит в группу лиц АО « Объединенная химическая компания «Уралхим» ) состоялся выездной семинар по экологии, который объединил представителей Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, а также специалистов-экологов предприятий нефтегазовой отрасли России », — говорится в сообщении.

Семинар состоялся по инициативе профессорско-преподавательского состава кафедры промышленной экологии РГУ, с которой «ВМУ» связывают давние партнерские отношения.

Гости познакомились с работой цеха, понаблюдали за работой основного технологического оборудования, побывали в химической и бактериологической лабораториях. Здесь им были представлены принципы применения аналитического контроля сточных вод, методики оценки состояния активного ила и его использования для оптимизации работы очистных сооружений.

«Большое впечатление на гостей произвели возможности повторного использования осадка сточных вод для рекультивации полигона складирования фосфогипса. Разработка, которая лежит в основе применяемого метода озеленения промышленного объекта, является плодом совместного труда специалистов цеха НиОПСВ, технического отдела и отдела экологического надзора АО «Воскресенские минеральные удобрения», — добавляется в сообщении.

Результатом разработки стала хорошая приживаемость растительности на склонах полигона, а также признание на федеральном и региональном уровнях: государственный патент и призовое место в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Зеленый регион».

Гости поблагодарили принимающую сторону за представленную возможность обменяться практическим опытом в области очистки сточных вод и применяемой для этого технологии.

«Хочу сказать большое спасибо руководству предприятия и в первую очередь коллективу очистных сооружений за открытость и бесценную возможность обменяться опытом в ходе нашего выездного семинара. Всех нас, специалистов в области промышленной экологии, объединяет стремление к совершенствованию существующих разработок по ресурсо— и природосбережению, в первую очередь, водных ресурсов», — прокомментировала доцент кафедры промышленной экологии РГУ имени И. М. Губкина Жанета Сурикова.

По ее словам, участники семинара сошлись во мнении, что встречи такого формата должны стать регулярными и непременно с участием специалистов АО «Воскресенские минеральные удобрения».