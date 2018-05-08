Екатериниский Фонд спецмероприятий оплатит «Любэ» и Ваенгу в Екатеринбурге

Любимую группу Владимира Путина «Любэ» и певицу Елену Ваенгу Екатеринбург привозит Фонд святой Екатерины. Как сообщил «Уралинформбюро» директор фонда Александр Андреев, организовать выступление известных артистов в уральской столице в День Победы было общим решением меценатов. Звезды выступят на площадке у Драмтеатра.

Сумму гонораров артистам Андреев разглашать отказался. Как следует из открытых источников, гонорар коллектива Николая Расторгуева превышает 2 миллиона рублей. Елена Ваенга зарабатывает за концерт в том же ценовом диапазоне.

Следует отметить, что Фонд постепенно становится «кошельком для спецмероприятий». Ранее из него уже оплачивались выступления звезд эстрады. Между тем изначально шли разговоры, что Фонд Святой Екатерины создается для восстановления одноименного храма в Екатеринбурге.