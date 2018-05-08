СМИ: россияне впервые в качестве туристов могут полететь в космос

Несколько человек из России могут отправиться на орбиту в качестве космических туристов. В ближайшие месяцы специалисты отберут наиболее подходящих претендентов для возможного полета на МКС в апреле 2019 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно‐космической отрасли.

Имена будущих космических туристов пока не разглашаются.

Несколько человек выразили желание отправиться на МКС в качестве туристов, среди них есть и россияне

источник в ракетно-космической отрасли.

Кандидатам нужно будет пройти психологические и медицинские тесты, чтобы избежать возможных рисков для здоровья во время полета.

Чтобы полететь в космос, претендентам нужно будет готовиться наравне с космонавтами. Она может занять целый год.

Ранее сообщалось о том, что в апреле 2019 года на борту корабля «Союз МС-12» в десятидневный полет на МКС вероятно отправится космический турист.