СМИ: россияне впервые в качестве туристов могут полететь в космос 

Несколько человек из России могут отправиться на орбиту в качестве космических туристов. В ближайшие месяцы специалисты отберут наиболее подходящих претендентов для возможного полета на МКС в апреле 2019 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно‐космической отрасли.
Имена будущих космических туристов пока не разглашаются.
Несколько человек выразили желание отправиться на МКС в качестве туристов, среди них есть и россияне
источник в ракетно-космической отрасли.
Кандидатам нужно будет пройти психологические и медицинские тесты, чтобы избежать возможных рисков для здоровья во время полета.
Чтобы полететь в космос, претендентам нужно будет готовиться наравне с космонавтами. Она может занять целый год.
Ранее сообщалось о том, что в апреле 2019 года на борту корабля «Союз МС-12» в десятидневный полет на МКС вероятно отправится космический турист.
У США могут появиться трудности с коммерческой доставкой американских грузов на МКС из‐за антироссийских санкций. Проблемы связаны с закупкой российских двигателей для ракет. Конгресс ввел ограничения на совместную коммерческую деятельность с рядом российских компаний. Существует поправка к закону о санкциях, согласно которой американцы могут покупать двигатели производства РФ только до 2020 года.