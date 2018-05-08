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На Среднем Урале определились все «мусорные короли»
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На Среднем Урале определились все «мусорные короли» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Рифей» предложил наилучшие условия для Северной зоны, включающей Нижний Тагил, «ТБО Экосервис» — для Западной с центром в Первоуральске. Они смогут начать работу с 1 ноября. При этом в Восточной зоне, в которую входит Екатеринбург, оператор уже определен: им стала муниципальная «Спецавтобаза». Она будет выполнять свои функции с 1 июля. В Северной и Западной зоне процедуры затянулись из-за антимонопольного разбирательства.
Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов назвал основной задачей всех трех операторов формирование и развитие современной инфраструктуры для утилизации, захоронения и переработки отходов. Эта система должна снизить негативную нагрузку на окружающую среду и обеспечить максимальную безопасность для людей, заявил он.
«ФедералПресс» напоминает, что «Спецавтобаза» планирует провести акционирование в связи с получением статуса регоператора. Документы должны поступить в мэрию к концу лета.
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