На Среднем Урале определились все «мусорные короли» 

«Рифей» предложил наилучшие условия для Северной зоны, включающей Нижний Тагил, «ТБО Экосервис» — для Западной с центром в Первоуральске. Они смогут начать работу с 1 ноября. При этом в Восточной зоне, в которую входит Екатеринбург, оператор уже определен: им стала муниципальная «Спецавтобаза». Она будет выполнять свои функции с 1 июля. В Северной и Западной зоне процедуры затянулись из-за антимонопольного разбирательства.
Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов назвал основной задачей всех трех операторов формирование и развитие современной инфраструктуры для утилизации, захоронения и переработки отходов. Эта система должна снизить негативную нагрузку на окружающую среду и обеспечить максимальную безопасность для людей, заявил он.
«ФедералПресс» напоминает, что «Спецавтобаза» планирует провести акционирование в связи с получением статуса регоператора. Документы должны поступить в мэрию к концу лета.