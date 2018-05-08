13 мая центр города закроют для движения транспорта на целый день

Связано ограничение с проведением третьего тестового матча на «Ростов-Арене». ФК «Ростов» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Планируется полная загрузка стадиона, 45000 зрителей. В связи с наплывом болельщиков центральные улицы города перекроют для движения автотранспорта, как личного, так и городского. Ростовчанам придется планировать поездки избегая пяти участков.

Перекроют улицу Левобережную, от Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей. Подъехать к Левобережной нельзя будет и от Южного подъезда. Закрыта для движения будет низовая часть Ворошиловского моста. Перекроют часть проспекта Театральный, от Большой Садовой до Максима Горького и участок от Театрального проспекта до крепостного по улице Большая Садовая. Пятым пунктом является улица московская, от переулка Соборного до Ворошиловского проспекта.

Компенсируют неудобства введением двухстороннего движения на улицах Шаумяна, Социалистической, Темерницкой, Тургеневской и Обороны. Однако только на протяжении от Ворошиловского до Газетного. По замыслу властей это несколько разгрузит дороги.

Список адресов «нон-грата» для автомобилистов еще не закончен. Часть ограничений касается только личного автотранспорта, аккредитованный транспорт и автобусы-шаттлы смогут курсировать по своим маршрутам.

Проехать не получится по Большой Садовой от Ворошиловского до Крепостного, по Серафимовича от Газетного до Ворошиловского, по Суворова от проспекта Кировского до Крепостного.

На переулке Крепостной тоже введено ограничение от Суворова до Садовой, также перекроют часть Ворошиловского проспекта от Садовой до моста. Восточная часть Ворошиловского моста и съезд на Темерницкий мост до Ворошиловского моста тоже закрыта для машин.