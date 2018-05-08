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Китайская киберпреступная группа похищает сертификаты для подписи кода
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Китайская киберпреступная группа похищает сертификаты для подписи кода 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Специалисты ProtectWise сообщают об обнаружении китайских киберпреступных групп, связанных с разведкой, которые специализируются на краже сертификатов, предназначенных для подписи кода. Такие сертификаты могут играть ключевую роль в распространении вредоносных программ, так как позволяют обойти антивирусные средства защиты.
Более того, обнаруженные группы злоумышленников обменивались добытыми ресурсами на протяжении девяти лет.
ProtectWise назвали главную киберпреступную группу Winnti Umbrella. По предположениям экспертов, эта группа может быть связана с Winnti, PassCV, APT17, Axiom, LEAD, BARIUM, Wicked Panda и GREF.
Специалисты ожидают, что после публикации их отчета группа злоумышленников предпримет шаги, чтобы замаскировать свою инфраструктуру и методику атак.
Winnti Umbrella в первую очередь ориентирована на игровые студии и высокотехнологичные предприятия, у которых можно получить сертификаты подписи кода. В дальнейшем киберпреступная группа атакует уйгурских и тибетских активистов, правительственные и технологические компании Таиланда.
Аналитик в области безопасности, известный как The Gruqq, в Twitter написал по поводу этой группы следующее:
«Эта APT-группа представляет собой некое объединение киберинженеров, выступающее на заднем плане и обеспечивающее другие киберпреступные группы поддержкой».
Отчет ProtectWise также свидетельствует о том, что группа атакует жертв электронными письмами, содержащими вложения, замаскированные под резюме. При открытии такого резюме на компьютер жертвы устанавливается вредоносная программа.
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