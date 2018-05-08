В Волжске почти 15 миллионов направят на реконструкцию очистных сооружений

В марийском Волжске реконструируют биологические очистные сооружения канализации. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 мая этого года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,9 млн рублей. Работы по нему должны быть выполнены до 31 октября текущего года.

По условиям контракта, проект реконструкции должен обеспечить возможность ремонта без остановки очистки сточных вод и обработки осадка.

Напомним, в начале мая в Марий Эл на Оршанском гидроузле у деревни Кугунур хозяйствующий субъект захватил часть территории гидротехнического сооружения (ГТС). Всего в Марий Эл находится 186 ГТС, 134 из них принадлежат муниципалитетам.

«ФедералПресс» сообщал, что в середине апреля стало известно о результатах проверки росприроднадзором более 14 тыс. предприятий, деятельность которых влияет на экологию Волги. Оказалось, что наибольшее влияние на экологию реки оказывают предприятия Марий Эл.

Фото: vkontakte.ru