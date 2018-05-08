Паспорт и СНиП не подтверждают энергоэффективность имущества

ФНС выпустила письмо, где сообщает о вынесении ВС РФ Определения от 17.04.2018 № 305-КГ18-501. В судебном акте дана оценка правомерности использования налоговой льготы в отношении энергоэффективных по данным паспорта зданий, строений и сооружений.

По мнению чиновников, изложенная судом позиция должна быть принята во внимание специалистами налоговых органов при взаимодействии с налогоплательщиками.

ВС РФ отметил, что для уменьшения платежа в бюджет в соответствии с п.21 ст. 381 НК РФ необходимо, чтобы объект налогообложения отвечал трем условиям:

был вновь возведенным;

порядок определения класса энергоэффективности в отношении него должен быть определен законом;

на момент ввода в эксплуатацию объекту должен быть присвоен высокий класс;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ не содержит рекомендаций для классификации зданий, строений и сооружений, и не делает ссылок на какие-либо нормы законодательства для этих целей.

ВС определил, показатели энергоэффективности указанные в СНиП или энергетическом паспорте такого объекта не предназначены для подтверждения права на льготу по имущественному налогу организаций.