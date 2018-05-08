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Паспорт и СНиП не подтверждают энергоэффективность имущества
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Паспорт и СНиП не подтверждают энергоэффективность имущества 

Время бухгалтера 1 час назад
ФНС выпустила письмо, где сообщает о вынесении ВС РФ Определения от 17.04.2018 № 305-КГ18-501. В судебном акте дана оценка правомерности использования налоговой льготы в отношении энергоэффективных по данным паспорта зданий, строений и сооружений.
По мнению чиновников, изложенная судом позиция должна быть принята во внимание специалистами налоговых органов при взаимодействии с налогоплательщиками.
ВС РФ отметил, что для уменьшения платежа в бюджет в соответствии с п.21 ст. 381 НК РФ необходимо, чтобы объект налогообложения отвечал трем условиям:
был вновь возведенным;
порядок определения класса энергоэффективности в отношении него должен быть определен законом;
на момент ввода в эксплуатацию объекту должен быть присвоен высокий класс;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ не содержит рекомендаций для классификации зданий, строений и сооружений, и не делает ссылок на какие-либо нормы законодательства для этих целей.
ВС определил, показатели энергоэффективности указанные в СНиП или энергетическом паспорте такого объекта не предназначены для подтверждения права на льготу по имущественному налогу организаций.
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