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В Краснодарском крае провели первые испытания российских беспилотников
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В Краснодарском крае провели первые испытания российских беспилотников 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На подготовленном участке федеральной трассы Новороссийск — Керчь прошло масштабное испытание российских беспилотников. Мероприятие стало завершающей фазой первого этапа проекта «Караван», предусматривающего создание инфраструктуры для движения электромобилей и автономных транспортных средств.
В заезде приняли участие пять автомобилей, построенных на базе грузовиков «КАМАЗ» и седана Skoda Octavia. В ходе испытаний каждый проехал более 10 километров и выполнил ряд «упражнений»: разгон до 40 километров в час, перестроение, пересечение транспортной развязки, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение.
По словам представителя Министерства транспорта РФ, тестовый заезд беспилотников позволит сформировать законодательную базу, которая разрешит подобным автомобилям в будущем передвигаться по обычным дорогам.
Ранее сообщалось, что разработкой программного обеспечения для беспилотников «КАМАЗ» занимается компания Cognitive Technologies. В частности, она работает над «системой моральных критериев», которая позволить автономному автомобилю находить оптимальные решения в экстремальных ситуациях.
Помимо этого, зимой на выставке CES в Лас-Вегасе Cognitive Technologies представила систему анализа и понимания дорожной ситуации, которая способна делать прогнозы относительно развития дорожной ситуации и строить безопасный маршрут.
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