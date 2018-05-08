В Краснодарском крае провели первые испытания российских беспилотников

На подготовленном участке федеральной трассы Новороссийск Керчь прошло масштабное испытание российских беспилотников. Мероприятие стало завершающей фазой первого этапа проекта «Караван», предусматривающего создание инфраструктуры для движения электромобилей и автономных транспортных средств.

В заезде приняли участие пять автомобилей, построенных на базе грузовиков «КАМАЗ» и седана Skoda Octavia. В ходе испытаний каждый проехал более 10 километров и выполнил ряд «упражнений»: разгон до 40 километров в час, перестроение, пересечение транспортной развязки, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение.

По словам представителя Министерства транспорта РФ, тестовый заезд беспилотников позволит сформировать законодательную базу, которая разрешит подобным автомобилям в будущем передвигаться по обычным дорогам.

Ранее сообщалось, что разработкой программного обеспечения для беспилотников «КАМАЗ» занимается компания Cognitive Technologies. В частности, она работает над «системой моральных критериев», которая позволить автономному автомобилю находить оптимальные решения в экстремальных ситуациях.

Помимо этого, зимой на выставке CES в Лас-Вегасе Cognitive Technologies представила систему анализа и понимания дорожной ситуации, которая способна делать прогнозы относительно развития дорожной ситуации и строить безопасный маршрут.