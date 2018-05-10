Один из главных перекрестков Екатеринбурга на три дня закроют из-за ремонта трамвайных путей

В пятницу, 11 мая, для транспорта закроют перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. С полуночи 11 мая и до 6 утра 14 мая там будут ремонтировать трамвайные пути.

Из-за работ общественный транспорт изменит маршруты. Как сообщили Е1.RU в ТТУ, трамваи № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 не будут ходить по проспекту Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях.

В эти же дни по улице Карла Либкнехта от Малышева до Челюскинцев не будут ездить троллейбусы маршрутов № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19.

— Также перекроют дорогу для автомобилей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта, — сообщала пресс-служба мэрии Екатеринбурга . — Машины направят в объезд по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.

Всю актуальную информацию о закрытых улицах вы можете найти в нашем разделе «Карта перекрытий».