Кто такие патриоты и зачем они нужны

В современной России патриотизм стал одной из важных и дискуссионных тем. Однако разброс мнений огромен. При этом нет единого понимания и определения того, что же включает в себя само понятие «патриотизм». Для меня он начинается с любви к малой родине, к дому, где рос, к улицам, по которым делал первые шаги. Понятие патриотизма росло и расширялось во мне по мере моего взросления. И вот это уже не просто улица и район, это город, за который я выступал на спортивных соревнованиях, школа, в которой учился. Когда я пошёл в армию и попал в Кремлёвский полк с его богатой историей и почётной службой в самом сердце государства, я был преисполнен чувством гордости за свою страну и её великую историю.

Патриотизм ведь не только уважение к истории и культуре своей страны, готовность встать на её защиту. Это честная, добросовестная работа каждого из нас. Не случайно есть выражения: патриот своей семьи, своей школы, своего вуза или предприятия, патриот малой родины и всей страны. Люди-патриоты — это те, кто минусы превращают в плюсы, проблемы — в возможности, те, кто живут с оптимизмом, предлагая рациональные решения вместо огульной критики.

Прежде чем нам рассуждать о патриотическом воспитании молодёжи, необходимо задаться важным вопросом: а являемся ли мы патриотами, главы городов и посёлков, руководители госструктур, спортсмены и артисты, инженеры и учителя? На чьих примерах мы должны воспитывать нашу молодёжь? Ведь сложно ждать проявления патриотизма от подрастающего поколения, только рассказывая ему о боевых поступках героев Великой Отечественной войны. Или давать читать им книги о культуре и истории русского народа. Я убеждён, что нашим детям необходимы «герои нашего времени», которых они видят каждый день! Ими могут быть директор предприятия, школьный учитель, пожарный, военный, простые студенты, которые провели «субботник» в своём вузе и многие другие. Молодёжи нужны реальные люди с реальными поступками, пусть небольшими в масштабе всей страны, зато видимые для окружающих.

Патриотическое воспитание в первую очередь консолидирует общество. Без него в 90-е годы в людях стали проявляться худшие качества — равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессия, неуважение к государству и её социальным институтам. Произошло падение престижа армии, а что самое худшее, на некоторых территориях постсоветского пространства патриотизм превратился в национализм, обострились национальные вопросы.

Любые попытки расколоть наше государство — это провокация. В нашей истории сегрегации никогда не было, и мы должны этим гордиться. У нас был интернационализм. Дружба народов. Вспомните, когда в одном экипаже танка был и русский, и казах, и украинец, и татарин. В Севастополе на 9 Мая «Волонтёры Победы» дарили людям «треугольники», в которых была копия письма ученика 4-го класса Валеры Волкова. В дни обороны города он выпускал самодельную газету «Окопная правда». До наших дней сохранился её 11-й номер, в котором говорилось, что 52-ю школу обороняют русский, грузин, латыш, узбек, осетинка, татарин, украинец и он, сын полка — Валера Волков. Пионер-герой погиб при защите города в 1942 году, но его подвиг остался в веках, как символ силы и дружбы наших народов.

Глубоко убеждён, что особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу своего народа.

Многое в этом направлении делают «Поисковые отряды России» совместно с Минобороны . В среднем за год ребята, школьники и студенты занимаются перезахоронением 21 тысячи останков советских солдат. Из них устанавливают имена и судьбы 700-800 человек. Ежегодно поисковые работы проводятся в 37 регионах, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли сражения и бои. Притом в них принимают участие поисковики со всей России. Их экспонаты пополняют городские и сельские музеи, музеи в школах, колледжах и вузах. Что очень важно и символично.

К сожалению, с каждым годом становится всё меньше ветеранов — непосредственных свидетелей тех великих и трагических событий. И уже внуки наших детей не увидят ни одного живого героя. Однако остаются их воспоминания, великие литературные произведения, потрясающие фильмы и музейные экспонаты.

На мой взгляд, преемственность поколений — это ещё и взаимодействие отца и сына, дочери и матери.

Я думаю, что если бы молодые люди лучше бы знали свою историю, они были бы сильней. Они понимали, что своей страны не стоит стыдиться. Мы защищали Родину, отстаивали права и свободы мирного населения во все времена. Сегодня же, находясь под санкциями европейских стран и США , имея «натянутые» дипломатические отношения, Россия продолжает своё развитие. Мы продолжаем отстаивать свои национальные интересы, не позволяем другим странам вмешиваться в наши внутренние дела, развиваем социально-экономический блок. Всё это необходимо продолжать, ведь наша цель — процветание России и благополучие каждого гражданина.

Уверен, что важно и нужно развивать волонтёрское (добровольческое) движение. Понимая необходимость этого направления для молодёжи, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о волонтёрстве. Уже через пять лет мы увидим первые результаты реализации волонтёрских программ. На мой взгляд, вклад волонтёров в экономику России может быть сопоставим с вкладом, который вносят крупные отрасли российской промышленности.

Мы надеемся, что в тех или иных сферах число добровольцев достигнет многомиллионной цифры. Но это будут именно добровольные помощники, а не те, которых так или иначе вдруг принудили работодатели или преподаватели. Ведь желание совершать добрые дела должно исходить от самого человека, а не сверху.

Быстрыми темпами развивается у нас спортивное и ситуационное волонтёрство. Я надеюсь, что будут расти ряды зоозащитников, любителей литературы и искусства — культурные волонтёры.

Мне, как человеку, связанному с развитием адаптивного спорта, особенно любимы и дороги волонтёры в сфере адаптивного спорта. Они учат жестовый язык, навыкам обращения с инвалидами, просто проводят с ними время, сопровождают на соревнованиях и так далее. И я скажу, что это обогащает нравственно и духовно как их, так и их подопечных. Большая работа сейчас будет у волонтёров чемпионата мира по футболу. Их тщательно отбирали, и я уверен, что они проведут мероприятие на высшем уровне.

Сейчас Совет Федерации работает над базовым законом о государственной молодёжной политике, который планируется принять до конца 2018 года. Основная его идея — установить чёткий правовой статус молодёжи, а также системное правовое регулирование общественных отношений в сфере молодёжной политики. В региональных редакциях закона «гуляющий» понятийный аппарат, и это прекратится лишь с появлением федерального закона, который даст чёткие основные понятия. Например, что такое молодёжь, её предельный возраст, а также даст разъяснения по теме регулирования общественных отношений при реализации государственной молодёжной политики. Закон призван содействовать социальному становлению, нравственному и физическому развитию молодёжи, реализации потенциала молодого поколения в интересах нашей страны.

И что, на мой взгляд, самое важное: в законопроекте выделены и законодательно закреплены основные направления в работе с молодёжью.

Сегодня перед нами стоят задачи по вовлечению молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи. Осуществляя меры по развитию молодого поколения, следует начинать с работы с детьми дошкольного и школьного возраста. Например, предоставлять им возможность бесплатно посещать дополнительные кружки и спортивные секции.

Параллельно необходимо формировать систему поддержки молодёжи, обладающей лидерскими качествами, инициативой и талантами. Свой толчок в развитии должны получить студенческие профсоюзы, поисковые отряды, стройотряды и многие другие ребята.

Также в случае принятия законопроекта уполномоченным органам необходимо разработать «дорожную карту» мероприятий на ближайшие годы. И тогда молодые люди будут уверенны, что закон был создан для них, учитывает их интересы. А в дальнейшем они увидят качественные изменения в своей жизни.