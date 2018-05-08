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Водоканал: новый магистральный водопровод в районе 9 Января не выдержал пробного пуска
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Водоканал: новый магистральный водопровод в районе 9 Января не выдержал пробного пуска 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В итоге около 30 тыс. воронежцев снова остались без воды.
Новый магистральный водопровод в районе улицы 9 Января не выдержал пробного пуска. В итоге около 30 тыс. воронежцев снова остались сегодня без воды. Это жители микрорайонов Новый, Придонской и Подклетное в Советском районе. Информация об аварии дошла до главы МЧС Владимира Пучкова, он потребовал вернуть воду в дома как можно быстрее. Напомним, ремонтные работы на этом участке провели в прошлые выходные. Городская комиссия обнаружила, что часть магистрального водопровода находится в аварийном состоянии и подлежит срочной замене.
Воду отключили 4 мая, к вечеру 6 мая её дали, но радость жителей оказалась недолгой:
— Когда же вы нам поможете? — Забирай, забирай ведро, всё! — Жить невозможно. — Я уезжаю на дачу, потому что у меня просто нет ни питьевой воды, никакой воды у меня нет, — рассказала жительница Воронежа Светлана Хомка. Как сообщили в водоканале, произошла утечка на стыке двух труб. Точные причины аварии, которая случилась на водопроводе, проложенном всего лишь несколько дней назад, пояснить не смогли. — После проведённых до этого работ, по замене, как вы видите, старого водопровода аварийного, подрядчик поменял на новый, соединили, запустили, произвели пробный запуск, испытания не выдержало, — сообщил директор по производству «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.
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