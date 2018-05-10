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На окраине Воронежа вместо ветхих домов появятся многоэтажки
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На окраине Воронежа вместо ветхих домов появятся многоэтажки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Управление главного архитектора подготовит проект изменений функциональных зон застройки. Вместо ветхих малоэтажных домов в микрорайоне Придонской появятся высотки — здания с девятью этажами и более, следует из опубликованного на сайте мэрии постановления. Речь идёт о квартале, ограниченном улицами Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатной. Корректировки в Генплан в части изменения функциональных зон застройки должно подготовить городское управление главного архитектора. Этот квартал был включён в программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» в 2017 году. Помимо территории в Придонском, в программу попал квартал, ограниченный улицами Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом. АО «ДСК», ООО «Черноземспецстрой», ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» и ООО «РемСтрой» уже осваивают несколько подобных территорий. Кстати, в Придонском уже одна многоэтажка от ДСК уже есть — на улице Защитников Родины, 1а.
В программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда», рассчитанную до 2030 года, входит 25 застроенных территорий общей площадью 196 га, на которых расположены 711 домов, построенных в 1946-1970 годах. Износ зданий составляет более 70%. Реализация программы предполагает снос более 400 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение более 2,6 млн кв. м — нового. Это кварталы, ограниченные улицами 9 Января, Краснодонская, Семилукская; Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный; улицами Серова, Ленинградская и Брусилова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая; Конструкторов, Крымская и Пирогова. Екатерина Трещикова
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