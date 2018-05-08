В Юго-Западном Китае обнаружено более 90 древних гробниц

Чэнду , 8 мая / Синьхуа / — В юго-западной китайской провинции Сычуань на днях было обнаружено более чем 90 древних скальных гробниц, датирующихся эпохой Восточная Хань /25-220 гг. /.

Раскопки по спасению реликвий — свыше 400 погребальных предметов, включая керамику, фарфоровые, медные, серебряные и скобяные изделия — проводились с июля 2017 по март текущего года в уезде Цзиньтан г. Чэнду, где должно было начаться строительство объекта недвижимости около данного участка, сообщили в городском институте археологических исследований.

По сообщению, керамика была представлена горшками и фигурками людей и животных.

Более чем 30 обнаруженных захоронений датируются эпохой царства Чэнхань — режима, просуществовавшего 43 года во времена династии Цзинь /265-420 гг. /.

По мнению экспертов, данная находка вносит весомый вклад в исследование политического строя, развития науки и религиозных верований эпохи царства Чэнхань, для изучения которой не хватает достаточных исторических записей. -0-