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В Юго-Западном Китае обнаружено более 90 древних гробниц
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В Юго-Западном Китае обнаружено более 90 древних гробниц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 8 мая /Синьхуа/ — В юго-западной китайской провинции Сычуань на днях было обнаружено более чем 90 древних скальных гробниц, датирующихся эпохой Восточная Хань /25-220 гг. /.
Раскопки по спасению реликвий — свыше 400 погребальных предметов, включая керамику, фарфоровые, медные, серебряные и скобяные изделия — проводились с июля 2017 по март текущего года в уезде Цзиньтан г. Чэнду, где должно было начаться строительство объекта недвижимости около данного участка, сообщили в городском институте археологических исследований.
По сообщению, керамика была представлена горшками и фигурками людей и животных.
Более чем 30 обнаруженных захоронений датируются эпохой царства Чэнхань — режима, просуществовавшего 43 года во времена династии Цзинь /265-420 гг. /.
По мнению экспертов, данная находка вносит весомый вклад в исследование политического строя, развития науки и религиозных верований эпохи царства Чэнхань, для изучения которой не хватает достаточных исторических записей. -0-
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