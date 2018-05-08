Жители Южного Бутова почтили память павших бойцов в Великой отечественной Войне

7 мая в 12:00 по адресу: ул. Большая Бутовская, д. 13 около Обелиска погибшим воинам состоялся торжественный митинг-реквием «Памяти павших будем верны!».

Совместно с ветеранами Великой Отечественной Войны, депутатами Муниципального округа Южное Бутово, представителями общественных, детских и социальных организаций района Южное Бутово, кадетами, школьниками, учителями и жителями Южного Бутово приняли участие в торжественной церемонии.

Приятно и отрадно, что в этот теплый солнечный день собралось столько людей, чтобы возложить цветы и венки к обелиску, почтить минутой молчания память советских солдат и офицеров, а также рядовых советских граждан, погибших в ходе Великой Отечественной Войны.