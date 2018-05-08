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Храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове украсила новая икона
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Храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове украсила новая икона 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В храме иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове появилась икона святителя Спиридона Тримифунтского. Освящение образа состоялось 29 апреля 2018 года, во время водосвятного молебна.
Икона была написана на деньги прихожан. «Благоукрашение церкви — одна из важнейших задач, стоящих перед прихожанами. Ведь благолепие храма — это отражение неописуемой красоты Царствия Небесного, открывающегося перед нами в момент общей молитвы», — прокомментировали в храме.
Напомним, недавно рядом с храмом был установлен модуль дома причта. Сотрудники храма назвали это события радостным и уточнили, что деньги на строительство модуля собирались прихожанами несколько лет. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещения.
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