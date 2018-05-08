Группа «Черкизово» вводит в строй новые свинокомплексы в Черноземье

Полное заселение данной площадки в начале мая 2018 ознаменует собой завершение строительства свинокомплекса в Тербунском районе. Таким образом, Липецкая область получит современный свиноводческий кластер, состоящий из семи комбинированных площадок доращивания-откорма и репродуктора.

Новая площадка стоимостью 500 млн рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год. Как и на других площадках этого кластера, на новой площадке доращивания-откорма создано 10 рабочих мест.

В прошлом году в Липецкой области в строй уже вошли четыре площадки доращивания-откорма и репродуктор, рассчитанный на 11 600 свиноматок. В декабре 2017 года репродуктор вышел на полную мощность. В неделю отбирается до 7,5 тысяч поросят.

В мае начинается заселение первой из двух площадок доращивания-откорма в Нижнедевицком районе, затем компания приступит к заселению пятой площадки в Семилукском районе. Таким образом, в Воронежской области появится такой же свиноводческий кластер из семи площадок, как и в Липецкой области.

Свиноводство — важнейший сегмент в деятельности Группы. По итогам 2017 года, компания произвела 211,75 тысяч тонн свинины в живом весе. Это позволило «Черкизово» подняться на второе место в рейтинге производителей свинины, значительно укрепив свои позиции.