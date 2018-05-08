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«Ростелеком» приглашает отметить День Победы в Тимашевске
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«Ростелеком» приглашает отметить День Победы в Тимашевске 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
9 мая с 10.00 до 14.00 на площади перед музеем семьи Степановых в г. Тимашевске «Ростелеком» при поддержке администрации города устраивает праздник, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На площадке телеком-оператора гостей праздника ждут тематическая викторина и конкурс караоке.
Желающие смогут выбрать и спеть песни Победы из обширного плей-листа караоке — одного из сервисов «Интерактивного телевидения», а также оценить простоту управления ТВ прямо на месте во время игры «Интерактивные опции».
Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков: «В караоке можно будет спеть не только песни военных лет. Каталог сервиса включает более 5000 композиций в отличном качестве, которые способны сделать ярче и веселее любой праздник. Ну и, конечно же, всех участников мероприятия ждет традиционный бонус — зона бесплатного беспроводного доступа в интернет. Она позволит делиться впечатлениями о Дне Победы в мессенджерах и соцсетях в онлайн-режиме».
Также на площадке «Ростелекома» будет организована ретро фотозона: баннер с аутентичными фото военных концертных бригад, рядом — окопные телефоны, старые коммутаторы, аппарат Морзе и другие экспонаты из музея связи, действующего в Тимашевске. Используя этот реквизит, можно будет сделать стильные ретро-фото и выложить их в инстаграм с хештегом #rt_9may. Авторы лучших фотографий, самые талантливые певцы караоке и победители викторины получат призы.
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