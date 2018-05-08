Прямые расчеты за ЖКУ позволят сэкономить 

Кризис неплатежейМониторинг минстроя РФ показал, что долги управляющих компаний перед поставщиками ресурсов, в основном электроэнергии и тепла, исчисляются миллиардами рублей и продолжают расти. При этом жильцы в большинстве своем платят исправно. То есть часть средств оседает где-то в УК. Федеральный закон № 59 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» был подписан 3 апреля 2018 года. «Он будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний „управлять“ чужими деньгами, а не домами», — так прокомментировал ситуацию глава минстроя Михаил Мень. Закон дает возможность собственникам жилья заключать договоры напрямую с поставщиками воды, электричества, газа и отопления. Таким же образом можно заключать договоры на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Из цепочки исключаются посредники — управляющие компании и ТСЖ. Однако процедура регламентирована, чтобы не ущемлять их права. Предусмотрено два способа. В первом случае ресурсоснабжающая организация (РСО) вправе расторгнуть договоры с управляющими организациями в одностороннем порядке — если те имеют задолженность в размере равном или превышающем два среднемесячных платежа. Второй способ: принятие решения на собрании собственников жилья. — Основная цель закона — минимизация неплатежей за жилищно-коммунальные услуги, — говорит и. о. главы госжилинспекции Орловской области Татьяна Горбашева. — Договоры будут заключаться РСО непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме. Какой из способов более простой и эффективный, пока судить рано. Однако уже можно сказать, что первыми активность проявили РСО, а не жильцы, которые, возможно, пока и не знают о новшестве. А у поставщиков на руках имеется статистика. Как рассказали в орловском энергосбыте, на 1 марта задолженность свыше двух месяцев за поставки электроэнергии имели 47 управляющих организаций. Их общий долг превысил 66,5 миллиона рублей. Они потенциально подпадают под действие нового федерального закона. Поставщик имеет право в одностороннем порядке разорвать с ними отношения и взимать плату напрямую с потребителей. «С учетом низкой платежной дисциплины управляющих организаций мы заинтересованы в переходе на прямые договоры с жителями многоквартирных домов», — сообщили в энергосбытовой компании. Последний кушПока управляющие компании получают лишь предупреждения. РСО напоминают им о праве разорвать договоры и предлагают начать погашение долгов. Это должно дисциплинировать законопослушные компании, которые хотят остаться на рынке и сохранить посреднические функции в приеме платежей. Они не могли не знать о том, что закон вступит в действие. Значит, должны были искать деньги. Однако статистика — вещь упрямая. Если она о чем-то и говорит, так это о том, что УК, наоборот, долги начали наращивать. Поставщикам передают все меньше платежей, не исключено, что в надежде сорвать последний куш. По данным энергосбыта, с начала года задолженность всех управляющих организаций области выросла на 22,6 миллиона рублей и превысила 147 миллионов. — Есть примеры, когда они используют преступные схемы, — поясняет директор по реализации электроэнергии и мощности Александр Москвитин. — Так, летом 2017 года облсуд приговорил к двум годам и четырем месяцам условного заключения директора сразу двух управляющих компаний. Было доказано, что топ-менеджер на протяжении нескольких лет намеренно не перечислял полученные за электроэнергию от жителей средства на счет энергосбыта. Он заявил, что тратил их на нужды своих предприятий. Но это не оправдание. Энергетики-то недосчитались более 12 миллионов рублей. Относительно мягкий приговор не стал показательным уроком для других УК. И даже для самого осужденного не пошел впрок. Сейчас он возглавляет уже третью по счету управляющую компанию. В энегосбыте говорят, что ее задолженность за электроэнергию накапливается уже свыше девяти месяцев и достигла почти 900 тысяч рублей. Чуть лучше отношения с УК складываются у тепловиков. Общая сумма долга потребителей за услуги ТЭЦ составляет 375 миллионов рублей. Из них более 235 миллионов приходится на жителей Орла и Ливен. Долги юридических лиц составляют 140 миллионов. Из них доля управляющих компаний — 11 миллионов, то есть менее 10 процентов. Кстати, 75 миллионов задолжали бюджетные учреждения. Решение общего собрания собственников жилья перейти на прямые договоры не означает, что они сразу начнут действовать— Образовавшаяся дебиторская задолженность вынуждает нас активно вести претензионную работу, — рассказывает управляющий директор филиала теплоэнергетической компании Сергей Филатов. — Своевременная оплата имеет большое значение для реализации программы ремонта, от которой зависит надежность тепло— и горячего водоснабжения потребителей. По его словам, на рассмотрении судов находятся иски к юрлицам более чем на 30 миллионов рублей. К простым гражданам подано около 700 исков. Компания пока не разрывала договоры в одностороннем порядке. Но тоже не исключает того, что скоро придется этим заняться. Блуждают в потемкахУК имеют свой взгляд на проблему неплатежей. По их мнению, вина отчасти лежит на механизме внесения платы жильцами. Сроки не синхронизированы. По закону управляющие организации обязаны не позднее 15-го числа оплатить РСО стоимость всего ресурса, потребленного в прошедшем месяце. Но сама УК плату с жильцов получит позже. — При просрочке оплаты уже со следующего дня начисляются пени, — поясняет юрист одной из УК Алексей Брунелевский. — То есть даже при добросовестном отношении абсолютно всех жителей к исполнению обязанности по оплате электроэнергии, а такое в принципе невозможно, у управляющей организации возникают убытки. С этой точки зрения акцент смещается на проблему долгов населения перед управляющими компаниями, а не перед РСО. Коммунальщики видят выход во внесении изменений в законодательство. По их мнению, сроки надо установить так, чтобы УК имела возможность собрать платежи с населения, а затем перечислить их поставщикам. Предыдущие поправки в ЖК РФ проблему не решили. К слову, управленцы тоже ссылаются на судебную практику. Как рассказали в группе компаний, объединяющей более десятка УК, за последние восемь месяцев областной арбитраж принял около 30 исков электроэнергетиков более чем на 41 миллион рублей. И ни по одному не взыскал ни копейки. Требования либо оставались без удовлетворения, либо энергетики отзывали иски. — РСО говорят о желании получать деньги напрямую, однако они не заинтересованы в исчезновении посредников, — считает региональный уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. — Ведь ответственность по обязательствам потребителей-должников несут именно УК и ТСЖ. На практике выходит, что бы ни случилось — всегда «виноваты коммунальщики». Логика подсказывает, что РСО проще и удобнее судиться за долги с управляющими организациями. Меньше надо подавать исков, следовательно, меньше затрат времени и финансов. При переходе на прямые расчеты судиться за долги придется с каждым собственником отдельно. Вероятно, это один из факторов, который сдерживает РСО. — Жители жалуются на неправильно начисленные платежи и в целом на высокую плату, а происходит это на фоне просьб о повышении тарифов, — продолжает Александр Лабейкин. — Поэтому в глазах жильцов формируется негативный образ управляющих организаций, а это множит неплатежи и порождает недоверие к их информации. Похоже, пока никто не спешит воспользоваться новым законом. К тому же он оставляет РСО место для маневра. Например, если общее собрание собственников жилья решит перейти на прямые договоры, то это еще не означает, что все произойдет немедленно. Хотя жильцам можно даже не заключать эти самые договоры, РСО сделает все автоматически по типовой форме. Дело в том, что срок перехода может быть перенесен по решению ресурсоснабжающей организации, правда, не более чем на три месяца. За это время стороны могут провести переговоры. Возможно, УК «одумается» и начнет платить, а РСО и жильцы откажутся от перехода. Но может произойти иначе — УК не будет платить еще три месяца, а РСО посмотрит на это сквозь пальцы, чтобы затем подать в суд более крупный иск.