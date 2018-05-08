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Разработчик генплана Барнаула раскрыл подробности работы над проектом
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Разработчик генплана Барнаула раскрыл подробности работы над проектом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Разработчик генплана Барнаула — московский проектный институт «Гипрогор» — раскрыл подробности работы над документацией. В 2017 году эксперты получили около 300 предложений и замечаний, с учетом которых предстояло исправить генплан города.
В ответ на запрос «Политсибру» в компании сообщили, что основные работы над генпланом почти завершены, однако детали проекта рассказывать не стали. Генплан ждет этап согласования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Он может затянуться на 3 месяца и более (срок зависит от публичных обсуждений проекта). Окончательно доработать проект планируют в конце 2018 года.
«Мы постарались учесть все замечания, но больше половины обращений, поступивших за это время, не относятся к генеральному плану, что, возможно, связано с тем, что население до сих пор не понимает, что такое генеральный план», — сообщили в компании.
Большая часть изменений генплана коснулась функционального зонирования, были пересмотрены их границы и перечень. Частично были отредактированы места размещения объектов капитального строительства с учетом действующих ограничений. Планируемые объекты федерального и регионального значения уже утверждены Схемами территориального планирования края и РФ, их отобразили на генплане только для информационной целостности проекта.
Напомним, в 2017 году общественные слушания по проекту генплана не состоялись, так как ДК пос. Центральный не смог вместить всех, кто пришел (около 1000 человек). Горожане выступали против размещения полигона ТБО в Центральном районе. Следующие туры слушаний были отменены.
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