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«Московский велопарад» стартует 20 мая
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«Московский велопарад» стартует 20 мая 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
Мероприятие «Московский велопарад» будет состоять из двух этапов: велогонка «Садовое кольцо» и Велопарад.
Сбор участников велогонки с 07.00 до 08.30 на Проспекте Академика Сахарова с внутренней стороны Садового кольца. Старт велогонки в 08.50. Окончание мероприятия в 11:00.
Сбор участников Велопарада с 11.00 до 12.00 на Проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца. Старт Велопарада в 12.00.
Участники велопробега стартуют и финишируют на проспекте Академика Сахарова. Сбор участников — с 11:00 до 12:00.
В качестве почетных гостей и участников велопробега примут участие руководители столичных органов исполнительной власти.
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