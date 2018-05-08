«Московский велопарад» стартует 20 мая

Мероприятие «Московский велопарад» будет состоять из двух этапов: велогонка «Садовое кольцо» и Велопарад.

Сбор участников велогонки с 07.00 до 08.30 на Проспекте Академика Сахарова с внутренней стороны Садового кольца. Старт велогонки в 08.50. Окончание мероприятия в 11:00.

Сбор участников Велопарада с 11.00 до 12.00 на Проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца. Старт Велопарада в 12.00.

Участники велопробега стартуют и финишируют на проспекте Академика Сахарова. Сбор участников — с 11:00 до 12:00.

В качестве почетных гостей и участников велопробега примут участие руководители столичных органов исполнительной власти.