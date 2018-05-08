«Будем стоять здесь до конца»: как в годы ВОВ обороняли крепость «Орешек»

Маленький остров в Ладожском озере, где берет начало река Нева, имеет огромную историю. Крепость построена в XIV веке, ее стены видели новгородских бояр, полоцких князей, шведских рыцарей. Российские императоры скрывали на острове политических узников, после революции в крепости работал музей. Но многовековые бастионы не пережили Великой Отечественной войны.

8 сентября 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулась фашистская блокада, остров посреди Невы оказался в буквальном смысле между двух фронтов. На правом берегу советские войска, на левом — немецкие. Целых полдня после начала блокады цитадель стояла пустой. Русские отреагировали быстрее.

Этот остров мог бы стать превосходным укрепрайоном для немцев: здесь можно было хранить боеприпасы, продовольствие. Мог бы. Но не стал. Благодаря бесстрашию и мужеству советских воинов. Врагу оставалось одно: бомбить.

Это клятва бойцов крепости: «увольняются с острова: на время — больные и раненые, навсегда — погибшие. Будем стоять здесь до конца». Они по очереди отстреливались из орудий, установленных на берегу. Боеприпасы и еду добывали, по ночам делая вылазки на берег, к своим, на маленьких лодочках.

Всю войну защитники острова жили фактически под землей, под одной из крепостных башен — в каменном мешке. Здесь стояли койки, зимой чтобы как-то нагреть шестиметровые стены топили самодельную печку — бочку, в которой жгли все, что можно было сжечь на острове. В котелках готовили еду.

На рисунке военных лет этот «подземный» быт выглядит совсем не страшно. Но как они на самом деле выживали здесь, в этом кромешном аду, уже никто не расскажет. В 2012 году умер последний защитник «Орешка» Иван Канашин, командующий орудийным расчетом.

В эти майские праздники крепость уже приняла рекордное количество туристов — более двух тысяч. Люди едут за «стариной», погрузиться в глубину веков. Музейщики делают все, чтобы напомнить о подвиге защитников крепости, который незаслуженно остался в тени других побед под Ленинградом. Туристам честно рассказывают: все постройки внутри крепости — это новодел. И тюрьма с камерами, и бастионы — их было десять, и храм Иоанна Предтечи — все было уничтожено во время войны. А вот элементы памятника — и пробитый лист металла, и винтовки — все это нашли на острове после победы.

Сейчас восстановлена лишь седьмая часть непобежденной крепости. В планах хранителей «Орешка» — тоже не сдаваться и добиться продолжения реставрации.