Не дали разрешения на вредные выбросы — госпошлину тоже не вернут

Минфин рассказал о судьбе госпошлины, уплаченной за выдачу разрешения на загрязняющие выбросы в атмосферу, при отказе в таковом.

НК РФ предусматривает, что за получение такого допуска заявитель должен уплатить в бюджет 3500 рублей. Сделать это нужно до подачи заявления.

Все основания для возврата госпошлины плательщику перечислены в ст. 333.40 Кодекса. Одним из них является отказ заявителя, осуществившего перевод средств до рассмотрения его обращения.

В случае же если пакет документов отклонен госорганом в связи нарушениями законодательства, указанная выше норма неприменима.

Специалисты ведомства подкрепляют эту позицию Постановлением КС РФ от 23.05.2013 № 11-П и Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 47.

Также чиновники сообщают, что излишек уплаченной пошлины, то есть суммы сверх установленного Кодексом размера, могут быть зачтены в счет совершения аналогичного действия.

В отношении денег уплаченных за выдачу разрешения на выброс загрязнений в атмосферный воздух, в случае обоснованного отказа госоргана ни зачет, ни возврат не предусмотрен. Финансисты подчеркивают, при повторной подаче бумаг на допуск придется раскошелиться еще раз.