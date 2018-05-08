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Не дали разрешения на вредные выбросы — госпошлину тоже не вернут
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Не дали разрешения на вредные выбросы — госпошлину тоже не вернут 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал о судьбе госпошлины, уплаченной за выдачу разрешения на загрязняющие выбросы в атмосферу, при отказе в таковом.
НК РФ предусматривает, что за получение такого допуска заявитель должен уплатить в бюджет 3500 рублей. Сделать это нужно до подачи заявления.
Все основания для возврата госпошлины плательщику перечислены в ст. 333.40 Кодекса. Одним из них является отказ заявителя, осуществившего перевод средств до рассмотрения его обращения.
В случае же если пакет документов отклонен госорганом в связи нарушениями законодательства, указанная выше норма неприменима.
Специалисты ведомства подкрепляют эту позицию Постановлением КС РФ от 23.05.2013 № 11-П и Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 47.
Также чиновники сообщают, что излишек уплаченной пошлины, то есть суммы сверх установленного Кодексом размера, могут быть зачтены в счет совершения аналогичного действия.
В отношении денег уплаченных за выдачу разрешения на выброс загрязнений в атмосферный воздух, в случае обоснованного отказа госоргана ни зачет, ни возврат не предусмотрен. Финансисты подчеркивают, при повторной подаче бумаг на допуск придется раскошелиться еще раз.
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