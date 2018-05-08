Oracle начинает входить на рынок блокчейн технологий

Президент по проектированию программных средств Томас Куриан объявил сегодня в штаб-квартире Oracle о том, что в этом месяце компания представит новый продукт, который будет работать как платформа, а в следующем месяце ожидается запуск приложений, работающих на базе децентрализованного реестра.

Oracle работает с одним из крупнейших чилийских банков Banco de Chile по вопросам регистрации межбанковских транзакций на основе Hyperledger — стандарта открытых технологий распределенного реестра. Кроме того, корпорация сотрудничает с правительством Нигерии , которое ищет способы применения блокчейн-технологии для ведения финансовой отчетности по таможенным сборам и пошлинам на импорт. Также продукция Oracle будет задействована в фармацевтической отрасли для управления цепочками поставок медицинских препаратов.

Блокчейн-технология успешно входит в нашу жизнь. Многие отрасли уже внедрили ее на своих площадках. В конце апреля испанский банк BBVA стал первым банком в мире, выдавшим крупный кредит с применением блокчейна. И это нововведение в разы сократило время, которое требовалось для оформление кредита на аналогичную сумму раньше.

В середине апреля южнокорейский гигант электроники Samsung сообщил о том, что планирует использовать блокчейн для отслеживания своих поставок по всему миру. А вице-президент и глава отдела разработок в области блокчейн-технологии Сонг Кванг-ву заявил, что дочерняя IT-компания Samsung SDS собирается внедрить данную технологию у себя в целях сокращения расходов на 20%.

текст: Марина Шматкова, фото: Oracle EMEA PR