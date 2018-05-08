Кубанским врачам попытались снизить зарплату после ее повышения

С 1 июня руководство Динской центральной районной больницы в Краснодарском крае собиралось снизить зарплаты сотрудников на 17%. Такое решение было связано с тем, что исполняя майские указы президента, ЦРБ перестаралось и перевыполнило план по темпам роста заработка на целых 25%. А это привело к тому, что увеличились кредитные задолженности по материальным затратам. Об этом сообщает «Медвестник».

При этом, тем медикам, которые решили отказаться продолжать работу на данных условиях, предлагалось искать другое место.

Работкам больницы данное положение не устроило. В результате, они опубликовали сканы документов в социальной сети, и в дело вмешались журналисты и юристы. Они, в свою очередь, и указали на то, что такие действия администрации центральной районной больницы противоречат нормам трудового кодекса. После чего, обратить внимание на данный ход вещей и принять меры призвали краевую прокуратуру

Спустя время история получила общественный резонанс, и главный врач Динской ЦРБ отозвал свой приказ о снижении зарплаты работникам.