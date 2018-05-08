В аэропорту Волгограда открыли новый терминал

ВОЛГОГРАД , 8 мая. / ТАСС /. Новый терминал открылся вторник в аэропорту Волгограда, передает корреспондент ТАСС.

"65 лет назад наши ветераны сделали все, чтобы у нас на территории Волгоградской области был современный аэропорт. Но прошло 65 лет, и мечты многих поколений волгоградцев и тех, кто к нам приезжает, сводились к тому, чтобы у нас появился современный комплекс… Сегодня этот комплекс есть… мы его открываем в год 75-летия Победы в Сталинградской битве", — сказал Бочаров.

Он отметил, что обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России, который включает в себя авиационное и железнодорожное сообщение. Например, в аэропорту построен железнодорожный перрон, протяженность ветки из города составила 1,2 км. Кроме того, с областным центром планируется открыть и автобусное сообщение.

В тестовом режиме терминал заработал в начале недели. После проведения ЧМ-2018 будет реализован третий этап реконструкции аэропорта, который подразумевает строительство телетрапов, преобразование терминала А в вокзал для железнодорожного и автомобильного транспорта.

О воздушной гавани

Масштабная реконструкция волгоградского аэропорта была начата в 2014 году, объект вошел в план подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая ВПП длиной 2800 метров и шириной 45 метров, установлено метеооборудование, позволяющее отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях. Дальнейшее развитие аэропорта в рамках подготовки к ЧМ-2018 предполагало запуск аэроэкспресса, реконструкцию перрона аэропорта, строительство 20 стоянок воздушных судов. Планируется, что в 2018 году пропускная способность аэропорта достигнет требуемых FIFA 1450 человек в час.

Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку был зафиксирован в 1991 году. По планам, пассажиропоток в 2018 году, учитывая игры ЧМ-2018 (четыре матча группового турнира пройдут в Волгограде), увеличится на 13-15% и составит соответственно 1,13-1,15 млн человек.