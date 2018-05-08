В аэропорту Волгограда открыли новый терминал 

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Новый терминал открылся вторник в аэропорту Волгограда, передает корреспондент ТАСС.
На торжественной церемонии присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, и.о. заместителя министра транспорта Александр Юрчик, совладелец холдинга «Новапорт» (в который входит аэропорт Волгограда) Роман Троценко.
"65 лет назад наши ветераны сделали все, чтобы у нас на территории Волгоградской области был современный аэропорт. Но прошло 65 лет, и мечты многих поколений волгоградцев и тех, кто к нам приезжает, сводились к тому, чтобы у нас появился современный комплекс… Сегодня этот комплекс есть… мы его открываем в год 75-летия Победы в Сталинградской битве", — сказал Бочаров.
Он отметил, что обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России, который включает в себя авиационное и железнодорожное сообщение. Например, в аэропорту построен железнодорожный перрон, протяженность ветки из города составила 1,2 км. Кроме того, с областным центром планируется открыть и автобусное сообщение.
В тестовом режиме терминал заработал в начале недели. После проведения ЧМ-2018 будет реализован третий этап реконструкции аэропорта, который подразумевает строительство телетрапов, преобразование терминала А в вокзал для железнодорожного и автомобильного транспорта.
О воздушной гавани
Масштабная реконструкция волгоградского аэропорта была начата в 2014 году, объект вошел в план подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая ВПП длиной 2800 метров и шириной 45 метров, установлено метеооборудование, позволяющее отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях. Дальнейшее развитие аэропорта в рамках подготовки к ЧМ-2018 предполагало запуск аэроэкспресса, реконструкцию перрона аэропорта, строительство 20 стоянок воздушных судов. Планируется, что в 2018 году пропускная способность аэропорта достигнет требуемых FIFA 1450 человек в час.
Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку был зафиксирован в 1991 году. По планам, пассажиропоток в 2018 году, учитывая игры ЧМ-2018 (четыре матча группового турнира пройдут в Волгограде), увеличится на 13-15% и составит соответственно 1,13-1,15 млн человек.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2018 года в 11 городах страны. Во время групповой стадии чемпионата мира на «Волгоград— Арене» сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).