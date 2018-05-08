Ещё
В Москве завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй — 2018» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй — 2018», организованного Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей, Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы.
Лучшие представители из округов и городских организаций боролись за звание лучшего в течение двух месяцев. В финал вышли 13 специалистов. Маргарита Гарсия-Гомес, завоевавшая право защищать честь Северного округа Москвы, выступила в финале достойно.
Одна из самых юных участниц, сотрудник ЦПСиД САО, она вынесла на суд зрителей и жюри профессиональную технологию «Маршрутизация». Последняя — о том, как уже выстроена работа в Центре по комплексному сопровождению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и, конечно, о перспективах.
Кроме «визитки», в которой Маргарита рассказала о личных ценностях и приоритетах, о планах и поддержке коллег, было маленькое чудо по мотивам «Алисы в Зазеркалье». Как сделать мир лучше, поведала всем команда Центра в театральной зарисовке, сыгранной красиво и по-актёрски безупречно.
"А то, что завтра будет обязательно светлее и лучше, нет поводов сомневаться. Потому, что ради будущего трудятся десятки, сотни специалистов, таких как Маргарита Гарсия-Гомес. А ещё потому что Северный округ — это одна большая команда. И мы обязательно победим", — подытожили участники конкурса из Северного округа.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В Тимирязевской сельхозакадемии в САО побывала Валентина Терешкова В Москве пройдет фестиваль здоровья и безопасности РИСКАМ.NET Россотрудничество поддержало миротворческую экспедицию в Южно-Африканской Республике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП63
Трамп решил судьбу Ирана97
Астролог предсказал победу Путина и пожалел63
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится136
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1113
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение