В Москве завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй — 2018»

В столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьёй — 2018», организованного Правительством Москвы , Московской федерацией профсоюзов, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей, Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы

Лучшие представители из округов и городских организаций боролись за звание лучшего в течение двух месяцев. В финал вышли 13 специалистов. Маргарита Гарсия-Гомес, завоевавшая право защищать честь Северного округа Москвы, выступила в финале достойно.

Одна из самых юных участниц, сотрудник ЦПСиД САО, она вынесла на суд зрителей и жюри профессиональную технологию «Маршрутизация». Последняя — о том, как уже выстроена работа в Центре по комплексному сопровождению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и, конечно, о перспективах.

Кроме «визитки», в которой Маргарита рассказала о личных ценностях и приоритетах, о планах и поддержке коллег, было маленькое чудо по мотивам «Алисы в Зазеркалье». Как сделать мир лучше, поведала всем команда Центра в театральной зарисовке, сыгранной красиво и по-актёрски безупречно.

"А то, что завтра будет обязательно светлее и лучше, нет поводов сомневаться. Потому, что ради будущего трудятся десятки, сотни специалистов, таких как Маргарита Гарсия-Гомес. А ещё потому что Северный округ — это одна большая команда. И мы обязательно победим", — подытожили участники конкурса из Северного округа.