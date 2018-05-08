В канун Дня Победы в Кыргызстане усилены меры безопасности 

В преддверии Дня Победы милиция Кыргызстана приступила к охране общественного порядка в усиленном режиме, передает телеканал «МИР 24».
Правоохранители по всей республике с сегодняшнего дня несут службу на всех памятных мероприятиях, включая шествие «Бессмертного полка».
Стражи порядка будут проверять каждого участника и изымать запрещенные предметы: оружие, бутылки с алкоголем, фейерверки, петарды. Кроме того, в МВД предупредили, что на центральных улицах Бишкека временно ограничат движение.
В Великой Отечественной войне приняло участие 360 тысяч солдат и офицеров-кыргызстанцев, то есть каждый четвертый житель страны.
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