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С Днем Победы! 

Банки.ру 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Портал Банки.ру поздравляет всех с великим праздником — Днем Победы!
Мы свято чтим память каждого, кто не пожалел сил, здоровья и своей жизни для защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. В те сложные для Отечества дни общая беда сплотила всех. Наши ветераны подарили мир нам и всему человечеству, сумев остановить фашизм и спасти от него население Земли.
Мы безмерно благодарны за великий подвиг всем фронтовикам и работникам тыла. И самое малое, что мы можем совершить для наших предков, отстоявших страну от захватчиков, — хранить вечно в сердцах и передавать новым поколениям память о тех страшных днях.
Мы желаем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья и чтобы они всегда были окружены вниманием и заботой близких!
С Праздником! С Днем Победы!
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