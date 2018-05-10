Ещё
Волонтеры приняли участие в организации парада Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры приняли участие в организации парада Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. 200 молодых людей и девушек из 83 регионов страны стали соорганизаторами главных мероприятий Дня Победы — парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте движения «Волонтеры Победы».
"Когда находишься на главной площади страны в такой день, то чувствуешь себя частью чего-то большого и поистине значимого! Особенно запомнилось огромное количество людей, которые проносят через года память о своих родственниках, их горящие глаза. Мы должны сохранить эту память и передать ее молодому поколению", — поделилась впечатлениями посол Победы в Москве София Карпенко из Липецкой области.
Также в мероприятиях приняли участие волонтеры-медики, которые следили за физическим состоянием участников шествия. В свою очередь добровольцы на «точках настроения» помогали сохранять позитивные эмоции на протяжении всего шествия. Особые внимание и заботу волонтеры проявили по отношению к ветеранам.
Фотоволонтеры делали снимки участников парада.
"Приятно видеть и знать, что жители нашей страны гордятся своей историей. Я рада, что могу запечатлеть это на камеру, чтобы у людей остались воспоминания об этом дне", — отметила фотоволонтер Дария Панкевич.
Свой вклад в сохранение исторической памяти смогли внести и иностранные волонтеры.
"Это не просто праздник для России, это еще и возможность сказать спасибо и передать историю своего народа младшему поколению", — рассказал Кирилл Цыбулька из Молдовы.
РИА Новости: последние новости
Россияне назвали самых близких политических партнеров страны Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку Эксперты оценили, как изменится Минздрав после обновления правительства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»51
Ловушка для России: нефть уходит за $80499
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии154
Медведев предложил Дворковичу новую должность226
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение