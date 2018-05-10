Волонтеры приняли участие в организации парада Победы

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . 200 молодых людей и девушек из 83 регионов страны стали соорганизаторами главных мероприятий Дня Победы — парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге . Об этом сообщается на сайте движения «Волонтеры Победы».

"Когда находишься на главной площади страны в такой день, то чувствуешь себя частью чего-то большого и поистине значимого! Особенно запомнилось огромное количество людей, которые проносят через года память о своих родственниках, их горящие глаза. Мы должны сохранить эту память и передать ее молодому поколению", — поделилась впечатлениями посол Победы в Москве София Карпенко из Липецкой области

Также в мероприятиях приняли участие волонтеры-медики, которые следили за физическим состоянием участников шествия. В свою очередь добровольцы на «точках настроения» помогали сохранять позитивные эмоции на протяжении всего шествия. Особые внимание и заботу волонтеры проявили по отношению к ветеранам.

Фотоволонтеры делали снимки участников парада.

"Приятно видеть и знать, что жители нашей страны гордятся своей историей. Я рада, что могу запечатлеть это на камеру, чтобы у людей остались воспоминания об этом дне", — отметила фотоволонтер Дария Панкевич.

Свой вклад в сохранение исторической памяти смогли внести и иностранные волонтеры.