Пригласительные на парад смогли получить все желающие

По традиции, приглашения на парад в первую очередь вручали ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, почетным гражданам, представителям общественных объединений. Например, ветеранским организациям вручены почти 8 тыс. билетов, а представителем общественных советов микрорайонов и старшим многоквартирных домов — более 3 тысяч.

"Многие самарцы хотят попасть на военный парад в Самаре , но не знают, как это сделать, — говорит председатель движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов . — Один из вариантов — стать волонтером. В этом году 200 наших добровольцев работает на акции «Бессмертный полк», 148 на КПП и на трибунах, еще 150 человек на праздничных мероприятиях 8–9 мая. И это только в Самаре. По области же на празднике трудится около 5000 волонтеров. В этом году мы решили помочь всем желающим попасть на парад и организовать интернет-флешмоб ко Дню Победы. Вышли с предложением к оргкомитету, и нашу инициативу поддержал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров ".

Принять участие в акции мог любой. Для этого нужно было снять короткое видео на тему Великой Отечественной войны, опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть. Каждый автор получил по два пригласительных билета на трибуны. Примечательно, что многие участники интернет-флешмоба приедут на парад не только из Самары и Тольятти , а из муниципальных районов.

Например, ученицы 9 класса самарской школы № 163 Алина Гарифулина и Александра Мочальникова получили пригласительные на парад Победы. Они рассказали, что об акции узнали от своих учителей и решили поучаствовать — сняли со своими одноклассниками видеоролик, посвященный всем павшим в годы Великой Отечественной.

В День Победы жители и гости Самары по сложившейся традиции также почтят память героев, приняв участие в акции «Бессмертный полк».