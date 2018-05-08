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Пригласительные на парад смогли получить все желающие
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Пригласительные на парад смогли получить все желающие 

Волга Ньюс 1 час назад
По традиции, приглашения на парад в первую очередь вручали ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, почетным гражданам, представителям общественных объединений. Например, ветеранским организациям вручены почти 8 тыс. билетов, а представителем общественных советов микрорайонов и старшим многоквартирных домов — более 3 тысяч.
"Многие самарцы хотят попасть на военный парад в Самаре, но не знают, как это сделать, — говорит председатель движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. — Один из вариантов — стать волонтером. В этом году 200 наших добровольцев работает на акции «Бессмертный полк», 148 на КПП и на трибунах, еще 150 человек на праздничных мероприятиях 8–9 мая. И это только в Самаре. По области же на празднике трудится около 5000 волонтеров. В этом году мы решили помочь всем желающим попасть на парад и организовать интернет-флешмоб ко Дню Победы. Вышли с предложением к оргкомитету, и нашу инициативу поддержал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров".
Принять участие в акции мог любой. Для этого нужно было снять короткое видео на тему Великой Отечественной войны, опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть. Каждый автор получил по два пригласительных билета на трибуны. Примечательно, что многие участники интернет-флешмоба приедут на парад не только из Самары и Тольятти, а из муниципальных районов.
Например, ученицы 9 класса самарской школы № 163 Алина Гарифулина и Александра Мочальникова получили пригласительные на парад Победы. Они рассказали, что об акции узнали от своих учителей и решили поучаствовать — сняли со своими одноклассниками видеоролик, посвященный всем павшим в годы Великой Отечественной.
В День Победы жители и гости Самары по сложившейся традиции также почтят память героев, приняв участие в акции «Бессмертный полк».
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