Ещё
Преображенцы узнали об оперативной обстановке в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преображенцы узнали об оперативной обстановке в районе 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Месячник встреч с жителями нашего района провели участковые полиции. Они рассказали об оперативной обстановке в районе и на участке, обратили особое внимание на профилактику преступлений.
Весь прошлый месяц во дворах Преображенки участковые проводили встречи с жителями. Преображенцы активно интересовались работой полиции — и это неудивительно, ведь тема касается всех. По словам участковых, в общественных местах района становится совершается все меньше преступлений — их зафиксировано на треть меньше. Это в том числе итог тесного взаимодействия участковых и общественности. Статистика такова: в прошлом году в общественных местах Преображенского района было совершено 552 преступления — и это на 130 меньше, чем в позапрошлом году. На улицах района зафиксировано 297 преступлений — на 131 меньше, чем в 2016.
Но по-прежнему актуальна тема мошенничества, причем от действий преступников чаще всего страдают пожилые люди. В прошлом году в нашем районе было зафиксировано 273 случая мошенничества, из них 120 расследованы (на 114 случаев больше, чем в позапрошлом году). Так что можно говорить об определенном успехе полицейских.
Участковые отметили, что очень важна профилактика правонарушений. Самое главное — предупредить преступление, и в этом деле очень помогает общественность.
Управа района Преображенское: последние новости
Ученики школы «Благо» дали концерт для ветеранов Великой Отечественной войны Лауреаты и победители фестиваля «Весна Победы» выступили на Преображенке Управа района Преображенское окружила вниманием ветеранов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП63
Трамп решил судьбу Ирана97
Астролог предсказал победу Путина и пожалел63
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится136
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1113
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение