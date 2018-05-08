Преображенцы узнали об оперативной обстановке в районе

Месячник встреч с жителями нашего района провели участковые полиции. Они рассказали об оперативной обстановке в районе и на участке, обратили особое внимание на профилактику преступлений.

Весь прошлый месяц во дворах Преображенки участковые проводили встречи с жителями. Преображенцы активно интересовались работой полиции — и это неудивительно, ведь тема касается всех. По словам участковых, в общественных местах района становится совершается все меньше преступлений — их зафиксировано на треть меньше. Это в том числе итог тесного взаимодействия участковых и общественности. Статистика такова: в прошлом году в общественных местах Преображенского района было совершено 552 преступления — и это на 130 меньше, чем в позапрошлом году. На улицах района зафиксировано 297 преступлений — на 131 меньше, чем в 2016.

Но по-прежнему актуальна тема мошенничества, причем от действий преступников чаще всего страдают пожилые люди. В прошлом году в нашем районе было зафиксировано 273 случая мошенничества, из них 120 расследованы (на 114 случаев больше, чем в позапрошлом году). Так что можно говорить об определенном успехе полицейских.

Участковые отметили, что очень важна профилактика правонарушений. Самое главное — предупредить преступление, и в этом деле очень помогает общественность.