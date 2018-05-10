Китай призвал не создавать «новую» ситуацию вокруг ядерной сделки по Ирану

Посол Китая Москве Ли Хуэй заявил, что китайская сторона приложила все усилия для того, чтобы сохранить ядерное соглашение по Ирану . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Китай придерживается последовательной позиции и выступает за то, чтобы стороны укрепляли диалог и согласование по ситуации вокруг всестороннего соглашения, основываясь на сохранении серьезности и целостности этого соглашения, а не стремились к созданию новой ситуации", — сказал Ли Хуэй.

По его словам, Китай готов прилагать усилия для сохранения и исполнения соглашения, а также сохранить к нему объективный, справедливый и ответственный подход.