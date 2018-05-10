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Китай призвал не создавать «новую» ситуацию вокруг ядерной сделки по Ирану
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Китай призвал не создавать «новую» ситуацию вокруг ядерной сделки по Ирану 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Aly Song/Reuters
Посол Китая в Москве Ли Хуэй заявил, что китайская сторона приложила все усилия для того, чтобы сохранить ядерное соглашение по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Китай придерживается последовательной позиции и выступает за то, чтобы стороны укрепляли диалог и согласование по ситуации вокруг всестороннего соглашения, основываясь на сохранении серьезности и целостности этого соглашения, а не стремились к созданию новой ситуации", — сказал Ли Хуэй.
По его словам, Китай готов прилагать усилия для сохранения и исполнения соглашения, а также сохранить к нему объективный, справедливый и ответственный подход.
Ранее сообщалось, что Китай сожалеет, что США решили выйти из сделки по иранской ядерной программе.
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