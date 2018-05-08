Одинокие мужчины в РФ предпочитали смотреть «Пусть говорят» и слушать радио «Романтика» в конце 2017 г. 

Одинокие мужчины в возрасте от 25 до 50 лет в России в IV квартале 2017 г. преимущественно смотрели ток-шоу «Пусть говорят» и слушали радио «Романтика», говорится в исследовании холдинга «Ромир».
«Под одинокими мужчинами рассматриваются россияне от 25 до 50 лет, не женатые, живущие одни, без детей и без пары. В IV квартале прошлого года среднедневной охват ТВ-смотрения среди одиноких мужчин составлял 78% против 72% в женской аудитории. Наиболее популярными каналами по охвату среди одиноких мужчин являются «Первый» (33%) и «Россия 1» (31%). На третьем месте по охвату находится канал НТВ (23%), однако по среднему времени смотрения он (66 минут) уступает только лидирующему в этом вопросе «Первому» (70 минут). На просмотр каналов «Россия 1» и СТС одинокие мужчины в среднем тратят 61 минуту в день. А столь популярный среди женской аудитории канал ТНТ мужчины смотрят гораздо реже и меньше по времени. Наиболее популярными жанрами являются развлекательные ток-шоу, например, «Пусть говорят», политические программы и новости, как то «Вести», «Сегодня вечером» или «60 минут», — говорится в исследовании.
Уточняется, что при прослушивании радио охват мужской аудитории так же невелик, как и в женской. Наибольшим охватом среди представителей ЦА могут похвастаться «Радио Романтика» (4,7%), NRJ (4,5%), «Европа Плюс» и «Серебряный дождь» (по 4,3%) и «Ретро ФМ» (4%). Однако, не будучи лидером по охвату, по времени слушания в мужской аудитории значительно опережает другие радиостанции «Наше радио». Мужчины-одиночки в среднем слушают его 132 минуты в день, тогда как остальные радиостанции прослушиваются максимум час-полтора и меньше
«Среднедневной охват пользователей мобильным интернетом среди одиноких мужчин составляет 44% при среднем нахождении в сети 20 минут в день. Как и в женской аудитории, наиболее часто мужчины посредством мобильного интернета обращаются к приложениям для общения и соцсетям — WhatsApp, Viber, «ВКонтакте». Также они активно пользуются поиском через Google и просмотром видео на YouTube. Если женщины в интернете предпочитают проводить заметную часть времени в интернет-магазинах, то для мужчин аналогичной слабостью являются игры через Google Play. Играм мужчины готовы посвящать до 260 минут в день. Наиболее посещаемыми сайтами в аудитории одиноких мужчин являются Yandex.ru с охватом в 27,5%, VK.ru, которым пользуются почти 19% ЦА. Охват Google в аудитории одиноких мужчин составляет 14,6%, Youtube — почти 12%, а Mail.ru — 11%», — отмечается в исследовании.
Согласно неофициальным данным, число одиноких мужчин и женщин в России почти одинаковое — где-то по 17 млн В Москве же, например, на 3 млн одиноких женщин приходится в три раза меньше одиноких мужчин.