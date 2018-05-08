Дрозденко: Указ Президента — это уже не программа «скорой помощи», а комплексный план развития

По мнению Александра Дрозденко, этот указ — уже не программа «скорой помощи», а полноценный комплексный план развития, ориентированный именно на потребности жителей страны.

«Важная роль отведена инфраструктурных проектам — качеству городской среды, развитию дорог, портов, авиасообщения, платформизации и цифровизации. На мой взгляд, это важная составляющая прорыва, о котором Президент России говорил в послании Федеральному Собранию и вчера в своей инаугурационной речи — отметил Дрозденко. — В Ленинградской области мы понимаем важность, ответственность и своевременность поставленных задач, призванных вывести страну на качественно новый этап развития. По ряду заявленных направлений мы готовы представить свои предложения новому составу правительства, часть поставленных Президентом задач начинаем решать в рамках заявленной в регионе административной реформы».

Рост рождаемости и повышение продолжительности жизни в регионе Александр Дрозденко назвал направлениями, где предстоит наиболее напряженная работа. «Изменение тенденций в демографии за счёт естественных показателей будет лучшим подтверждением того, регион становится областью успешных людей. В этом наша главная цель».

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