Труп собаки обнаружили на борту самолета в аэропорту «Домодедово»

«29 апреля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проведении ветеринарного контроля на пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» на борту воздушного судна, прибывшего из Бразилии, обнаружен труп собаки», — говорится в сообщении.

Труп животного направили в ветеринарную лабораторию для исключения особо опасных инфекционных заболеваний под контролем государственной ветеринарной службы Москвы.