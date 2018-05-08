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Труп собаки обнаружили на борту самолета в аэропорту «Домодедово»
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Труп собаки обнаружили на борту самолета в аэропорту «Домодедово» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В аэропорту «Домодедово» в самолете, прилетевшем в Москву из Бразилии, нашли труп собаки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«29 апреля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проведении ветеринарного контроля на пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» на борту воздушного судна, прибывшего из Бразилии, обнаружен труп собаки», — говорится в сообщении.
Труп животного направили в ветеринарную лабораторию для исключения особо опасных инфекционных заболеваний под контролем государственной ветеринарной службы Москвы.
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